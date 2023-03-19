林書豪病癒歸隊狂飆38分 PLG鋼鐵人擊退領航猿

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北19日電）台灣職籃聯盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人球星林書豪日前因病休息了2週，今天歸隊就拿下本季個人新高的38分，外帶6籃板、5助攻，率領球隊以99比86擊敗桃園領航猿。

林書豪前一次出賽是在5日，之後因為感冒在家休息了4、5天，隨後才順利歸隊和隊友一起練球，今天復出。根據統計，林書豪加盟鋼鐵人後出賽的6場賽事，取得4勝2敗的成績。

這場比賽雙方打來格外激烈，鋼鐵人後衛陳又瑋僅打了5分鐘就扭傷左腳踝退場，讓剛回歸的林書豪只能自己扛，復出首戰打了39分鐘。

前3節結束，鋼鐵人以66比64取得微幅領先，第4節開打後，鋼鐵人在73比70領先時，拉出一波17比1的攻勢，這段期間林書豪不論是自己3分出手、助攻隊友，甚至一連串的胯下運球中距離跳投得手，都順利幫助球隊拉開比分。

其中一次在換手運球中距離跳投吃掉對手後，還興奮地在回防時高喊You can't guard me（你守不住我），看得出來林書豪完全進入比賽狀況。

鋼鐵人除了林書豪外，另一功臣就是老將「鋼鐵隊長」呂政儒也大復活，全場飆進6記3分球拿下20分。

賽後林書豪接受轉播單位訪問時笑說：「上半場結束，我跟政儒就一直在討問，每次出手都覺得球應該要進了，但我們都知道自己的能力，所以就保持繼續投籃的狀態。」

林書豪也澄清在回防時的喊話，他說：「我絕對沒有不尊重對手，那是一種對自己的激勵喊話，我跟自己說我就是一個殺手，一定要幫助球隊拿下比賽勝利。」（編輯：管中維）1120319