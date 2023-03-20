艾卡拉茲笑納印地安泉男網冠軍 重回球王寶座

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（中央社印地安泉19日綜合外電報導）西班牙選手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天以6-3、6-2直落二橫掃俄羅斯的梅迪維夫（Daniil Medvedev），拿下印地安泉男網賽冠軍。這一勝將使得艾卡拉茲重回球王寶座。

艾卡拉茲終結了梅迪維夫最近火熱的19連勝，也阻止梅迪維夫連續在4場比賽都奪冠。印地安泉這場大師賽1000系列賽事的勝利，將讓艾卡拉茲取代塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）登上世界排名頂峰。

19歲的艾卡拉茲去年在美國公開賽奪冠後，成為有史以來最年輕的球王。他這次拿下生涯第3座大師賽1000系列賽事冠軍，已與同胞納達爾（Rafael Nadal）共同成為唯一在青少年時期至少贏得3項冠軍的球員，納達爾在20歲之前拿了6個冠軍。

艾卡拉茲今天在印地安泉的球場上勢不可擋，突破了他口中梅迪維夫以超強防守築成的「銅牆鐵壁」。

梅迪維夫先前在鹿特丹（Rotterdam）、杜哈（Doha）與杜拜（Dubai）都拿下冠軍，但今天面對艾卡拉茲卻是束手無策，只見到艾卡拉茲從全場各處擊出致勝球，完全不受風勢影響。

艾卡拉茲表示很高興贏得這場比賽，並說這10天比賽過程能這樣收尾「真是太棒了」。

艾卡拉茲說，梅迪維夫顯然沒有發揮最佳水準，但他為自己的表現感到高興，「我也想在邁阿密打出同樣水準。」

艾卡拉茲在這場比賽沒有遭遇任何破發點，耗費1小時11分鐘拿下比賽。

艾卡拉茲今年賽季起步較晚，傷痛導致他錯過澳洲公開賽，讓喬科維奇在澳網奪得創紀錄的第22個大滿貫冠軍。儘管如此，艾卡拉茲仍順利重返世界第一。

但他若要維持球王身分，就必須在接下來兩週成功衛冕邁阿密公開賽冠軍。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120320