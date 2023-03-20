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112年原民運增競舟等3項目 首度參賽選手超開心

2023/3/20 17:05
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（中央社記者陳昱婷台北20日電）112年全國原民運將登場，為倡導運動平權，台北市體育局新增女子棒球、5人制足球及傳統競舟3項賽事，首度參賽的選手今天齊喊「超開心」，就算要從第一天打到最後一天也不累。

112年全國原住民族運動會賽事自22日展開，24日正式開幕、27日閉幕，台北市政府秘書長李泰興今天授旗給台北市代表隊總領隊、體育局長王泓翔，期勉選手享受競賽過程，並把最好的成績留在台北。

體育局表示，此次原民運各縣市報名總人數超過8300人，創下歷年新高，且此次賽事新增原民喜好及擅長的3類項目，包含棒球公開女子組、5人制足球及傳統競舟。

競舟選手劉慧琪會後受訪表示，她以前參與原民運都是比傳統負重項目，要背著沉重的沙包接力賽跑，一個沒接好還會重心不穩跌倒，所以今年可以比自己擅長的水上運動「超開心的」。

同時擔任5人制足球國小組教練及成人組選手的羅志恩則說，今年是他第一次參加原民運，因為以前原民運沒有足球項目，所以他很開心，也邀請民眾「看不懂足球沒關係，就來看帥哥」。

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棒球公開女子組選手蘇詩媚指出，她這次兼任慢速壘球及棒球的選手，可能要從第一天打到最後一天，但她還是很開心，因為平常散在各個球隊的原民選手可以藉著這次機會聚在一起，一起唱歌、跳舞、享受在球場上的快樂。

台北市體育局長王泓翔說，原民運不只是比賽，更希望宣傳並推廣原民文化，也要把性別平權及運動平權的概念融入到賽制中，同時邀請民眾觀賽之餘，可以在24日至27日期間到花博長廊廣場及入口廣場參與嘉年華活動。（編輯：李錫璋）1120320

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王泓翔
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