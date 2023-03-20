林瀚成棒國手近30次盼再戰亞運 「是球員就要拚」

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合作金庫成棒隊38歲老將林瀚（前左2）不入職棒選擇留在業餘打拚，成棒國家隊資歷約30次，也是業餘球員傳奇，被問起還要打多久，他說，「沒有設限，可以打就繼續打，是球員就要拚」。中央社記者謝靜雯攝 112年3月20日

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）「是球員就要拚」，合作金庫成棒隊38歲老將林瀚希望再戰亞運，林瀚不入職棒留在業餘、有約30次的成棒國家隊資歷成為業餘傳奇，還要繼續打幾年不設限，直言「可以打就繼續打」。

合作金庫重量訓練室斥資超過新台幣430萬元整修，今天舉行啟用儀式，合庫棒球隊、羽球隊成員都有出席，合庫棒球隊教練兼球員林瀚感謝公司支持，也提到在合庫這麼久，感受到公司對於球隊的需求不會吝嗇，有需要的東西都會大手筆的整修和提供。

林瀚有挑戰職棒的實力，但他選擇留在業餘打拚，實力仍然備受肯定，大小國際賽事都可以看到他的身影，成棒國家隊資歷約30次、也是業餘球員傳奇。

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林瀚效力合庫15年，因為公司編制關係，原總教練許順益升任顧問，由王燕國接任總教練，教練團的缺額需要補上，林瀚球員兼任教練，但他表示球員在做的訓練和比賽都照常，他表示待在合庫心情穩定，球員生涯不可能很長，但在合庫就算從球員退下後也不用擔心另外找工作的問題。

38歲的林瀚被問起還要打多久，他笑說：「沒有設限，可以打就繼續打，是球員就要拚」，林瀚打過2014、2018年亞運，戰績1銀1銅，今年的9月杭州亞運他也打算繼續拚，「有機會當然想要打」。（編輯：卞金峰）1120320