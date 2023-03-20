樂天女孩32名成員創新高 籃籃期待與李多慧交流

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備戰2023年中華職棒賽季，樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）近期展開春訓，為樂天桃猿主場開幕戰準備，團長Rina（前中）與成員一起練新舞。中央社記者張新偉攝 112年3月20日

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（中央社記者張新偉台北20日電）樂天女孩補進韓籍成員李多慧，32名成員創新高；籃籃也續任隊長，她表示，期待李多慧的到來，讓女孩舞蹈有更上一層的發展。

世界棒球經典賽台灣應援團隊受到注目，女團長Rina與樂天女孩孟潔、籃籃、林襄、YURI回歸母隊，加上日前徵選會中選進的儷軒、心韻（原欣妤）、李昀（原芯芯）、禹菡、芷軒、凱伊與溫妮7人一同現身今天的春訓記者會。

樂天女孩原本就是中職最大啦啦隊團，今年人數持續寫下新高，領隊浦韋青宣布，樂天女孩今年除了前進美國職棒大都會隊台灣日開球，後續還有另外一隊美職、日職與韓職的開球應援活動，也將前往香港與當地足球隊演出，期待今年樂天女孩前進世界各地。

續任隊長的籃籃表示，感謝球團的信任，會持續帶領女孩前進演藝圈；更期待李多慧到來，除了因為是韓國啦啦隊的隊長外，韓國舞蹈也是女孩們想學習的，期待彼此交流，也會盡地主之誼，帶李多慧去認識台灣的美。

樂天女孩除了補進新成員，應援團隊也補強，在原有的男團長阿誠、杰哥、山G、女團長壯壯與Rina外，還將補進一名新團長，期待新血加入，讓全猿主場看球體驗更加完善，滿足不同球迷。（編輯：唐聲揚）1120320

中華職棒樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）近期展開春訓，為樂天桃猿主場開幕戰準備，樂天女孩今年補進7名成員，加上原本24名女孩及來自韓國的李多慧，將以32人陣容迎接新球季。中央社記者張新偉攝 112年3月20日

中華職棒樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）近期展開春訓，為4月2日樂天桃猿主場開幕戰準備，世界棒球經典賽中台灣應援團的經典女孩回歸母隊，團長Rina（中）與樂天女孩孟潔（左1）、籃籃（左2）、林襄（右2）與YURI（右1）回歸母隊，現身春訓記者會。中央社記者張新偉攝112年3月20日

中華職棒樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）20日舉辦春訓記者會，領隊浦韋青（前中）宣布，今年除了前進美國職棒大都會隊台灣日開球，還有日本、韓國與香港等相關演出，期待今年樂天女孩前進世界。中央社記者張新偉攝 112年3月20日

中華職棒樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）近期展開春訓，今年徵選會選進的儷軒（左起）、心韻（原欣妤）、李昀（原芯芯）、禹菡、芷軒、凱伊與溫妮7人，20日在春訓記者會亮相。中央社記者張新偉攝 112年3月20日

中華職棒樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）近期展開春訓，隊長由籃籃（中）連任，副隊長則由曲羿（左）與菲菲（右）擔任。中央社記者張新偉攝 112年3月20日