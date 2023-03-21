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林書豪攻生涯新高38分 2度獲PLG單週MVP

2023/3/21 12:53
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（中央社記者黎建忠台北21日電）PLG官方臉書粉絲團今天公布，「台裔球星」林書豪靠著上週對領航猿攻下生涯新高的38分並率隊獲勝，以超過5成得票率，獲得由球迷票選的單場MVP，這也是林書豪本季第2度獲獎。

林書豪打完3月5日的比賽後，就因為感冒身體不適休兵2週，直到3月15日對P. LEAGUE+聯盟桃園領航猿的比賽才復出歸隊。

沒想到他完全沒受到休兵影響，復出首戰就打了39分鐘，也拿下生涯新高的38分、6籃板、5助攻，並且率隊以99比86輕取領航猿，率隊拿下本季第7勝。總計林書豪本季出賽6場比賽，率隊拿下4勝2敗。

根據PLG規定，單週MVP全部開放由球迷票選，當週比賽結束後開始投，所以週日比賽結束後就會開始到隔天下午3時，然後週2中午公告；如果有週2的比賽，就是週2賽後到隔天晚上6時，週4中午公告。

儘管林書豪上週僅出賽1場，但仍在總計3161張球迷投票中，獲得過半數的1627張選票、高居第1，其他還有獲選的球員包括新北國王的林書緯663票、福爾摩沙夢想家的林俊吉495票、新北國王洋將曼尼高268票、台北富邦勇士的周桂羽108票。（編輯：李亨山）1120321

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