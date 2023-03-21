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悍將首度團隊薪資下降 范國宸等3人獲複數年約

2023/3/21 16:35（3/21 17:01 更新）
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中華職棒富邦悍將隊今年團隊薪資微幅下降，為富邦接手球隊以來首次；目前談薪尚未完全確定，但球員范國宸（中）、曾峻岳（右）等人確定獲得2年複數年約。左為投手江少慶。中央社記者謝靜雯攝 112年3月21日
中華職棒富邦悍將隊今年團隊薪資微幅下降，為富邦接手球隊以來首次；目前談薪尚未完全確定，但球員范國宸（中）、曾峻岳（右）等人確定獲得2年複數年約。左為投手江少慶。中央社記者謝靜雯攝 112年3月21日
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（中央社記者謝靜雯新莊21日電）富邦悍將隊今年團隊薪資微幅下降、為富邦接手球隊首次，目前談薪尚未完全確定，但范國宸、曾峻岳、戴培峰確定獲得2年複數年約；范國宸經典賽洗禮，也希望增進能力有機會再拚國家隊。

中華職棒富邦悍將隊去年球季戰績墊底，今年整體團隊薪資下降，領隊林華韋表示，還有很少數約2個球員的薪資還沒有最後確定，但去年球季表現好的球員野手范國宸、投手曾峻岳、捕手戴培峰確定獲得2年複數年約，范國宸加薪幅度最大。

范國宸今年有參加世界棒球經典賽，本季接下悍將隊長重責，又獲得球隊加薪、複數年約肯定，他感謝球團的重視，希望用成績回饋球隊的肯定，接下隊長責任大，希望把該做的事情做好，創造更多溝通的機會，帶領年輕球員，讓他們在場上吸收更快。

此次經典賽上場機會雖然不多，但在對義大利隊比賽代打建功，范國宸表示，面對經典賽這麼大張力的比賽很有收穫，印象最深刻的是整個比賽的氛圍，可以沉浸在其中，感受到全國球迷都在為台灣隊加油，「有了這次經驗，未來面對任何的情況，都更不會怯場，也不會擔心。」

范國宸今天出席悍將開季記者會，穿上全新改款球衣，球衣上隊徽陰影處也有重新設計，范國宸表示，隊徽變得更有立體感，今年多了隊長的身分，穿上這件衣服更有責任感。（編輯：李亨山）1120321

#范國宸
#曾峻岳
#戴培峰
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