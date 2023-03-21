兄弟火力全開3轟 官辦熱身賽單場拿22分勝獅

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中華職棒中信兄弟隊21日官辦熱身賽交手統一獅隊，砲火依然猛烈，兄弟陣中陳子豪（左）、陳文杰（中）等人先後開轟，助隊終場以22比5拿下4連勝。右為王威晨。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年3月21日

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職中信兄弟隊今天與統一獅隊交手，砲火依然猛烈，陳文杰、陳子豪、蘇緯達都開轟，投手余謙先發5局失2分、拿下勝投，兄弟終場以22比5拿下官辦熱身賽4連勝。

中華職棒中信兄弟隊官辦熱身賽轟不停，今天賽前3場比賽都有全壘打，今天在澄清湖棒球場與統一獅隊交手，1局下陳文杰敲出2分砲、陳子豪補上陽春砲，開賽取得3比0領先。

兄弟2局下靠著王威晨適時安打添分，3局下攻勢擋不住，2人出局後曾頌恩敲安帶起攻勢，單局打了10支安打，一口氣攻下8分、奠定勝基。

兄弟隊4局下蘇緯達再敲出陽春砲，接著連續選到4次四壞保送擠回1分，再靠著滾地球跑回團隊第15分。

兄弟隊今天派出備受球隊期待的投手余謙先發，余謙開賽就有危機，1局上被敲出安打、投出觸身球保送、被胡金龍敲出安打攻佔滿壘，但及時回穩，力守不失分。

余謙2到4局展現壓制力，5局又有狀況，先投出四壞保送，1人出局後被陳傑憲敲出安打，再保送林靖凱讓獅隊再度攻佔滿壘，接著被胡金龍敲出安打失掉1分，再被蘇智傑敲出高飛犧牲打又掉1分。

余謙今天總計用78球投5局，被敲出5支安打，投出3次四死球、2次三振，失掉2分責失分，數據上看起來並不差，打線火力支援，拿下勝投。

兄弟6局上換投，由具旅美資歷的投手鄭浩均接手後援，鄭浩均接連被敲安打、再被敲出高飛犧牲打失掉2分；兄弟6局下再起大局，一口氣攻下7分再將領先差距拉大。

鄭浩均7局上再掉1分，今天總計用65球投4局，被敲出5支安打，投出4次三振、1次保送，失掉3分責失分。

兄弟今天團隊敲出22支安打拿下22分，打擊狀況火燙，目前官辦熱身賽維持不敗。（編輯：唐聲揚）1120321