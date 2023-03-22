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林郁婷晉級拳擊世錦賽4強 拚連霸差2勝

2023/3/22 19:52
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（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣拳擊選手林郁婷今天在世界女子拳擊錦標賽57公斤級8強賽上陣，儘管連續2天出賽、考驗體能，最終仍以5比2擊敗保加利亞選手卡梅諾娃，晉級4強，距離2連霸只差2勝。

2023年世界女子拳擊錦標賽在印度首都新德里舉行，林郁婷、黃筱雯、蘇靜雯等3名台灣好手晉級8強。

林郁婷曾在2018年世錦賽54公斤級摘金，也是個人首度在世錦賽奪牌，隔年挑戰57公斤級則以銅牌作收，2022年再戰世錦賽，再次拿下金牌，今年則要尋求在57公斤級2連霸。

林郁婷這次前2戰分別以4比0、5比0過關，今天面對保加利亞選手卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova），兩人生涯首度對決；教練曾自強接受中央社訪問時表示，首回合雙方都很謹慎、打得有點保守，林郁婷取得3比2領先，第2回合林郁婷節奏掌握得很清楚，繼續取得領先優勢。

曾自強指出，第3回合由於林郁婷距離掌握沒有很好，因此一直被對手纏抱住、沒辦法成功控制住對手，相較之下，對方較為主動進攻。

3回合結束，原本林郁婷以3比2勝出，曾自強表示，根據現行規則，在比分接近時，可申請重新審判，由大會派2名技術官員加入評分，最終林郁婷以5比2獲勝。

林郁婷晉級4強賽，確定至少銅牌起跳，明天將出戰哈薩克女將伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova），兩人連2年在4強賽碰頭；曾自強表示，連續3天出賽，對體力消耗很大，希望能延續去年世錦賽奪金戲碼，先對戰哈薩克選手，決賽再戰義大利選手，並完成連霸。

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另外，蘇靜雯生涯首度闖進世錦賽8強，今天女子63公斤級出戰哥倫比亞選手卡米洛（Camila Camilo），最終以1比4落敗；教練劉宗泰賽後直呼：「很可惜，前2回合打平，在決勝的第3回合，蘇靜雯體能下滑明顯，腳步移動減緩，教練給予的戰術，未能發揮。」

儘管蘇靜雯止步8強，但依舊締造個人生涯新猷，劉宗泰認為，透過這次世錦賽可以看出蘇靜雯潛力十足，未來只要努力訓練，一定可以繳出佳績。（編輯：張雅淨）1120322

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