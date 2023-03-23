UBA政大拚3連霸 健行教頭劉孟竹挑戰1年雙冠

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UBA大專籃球聯賽公開一級男、女子組4強決賽將於25至26日在台北小巨蛋進行，而今年公開二級與一般組冠軍戰首度移師小巨蛋，將率先在24日登場。大專體總23日舉辦賽前記者會。中央社記者黃巧雯攝 112年3月23日

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）UBA大專籃球聯賽公開一級決賽25日將在台北小巨蛋登場，率政大男籃尋求3連霸的教頭陳子威今天認為，今年面臨最大挑戰，而健行科大力拚重返榮耀，教頭劉孟竹將挑戰1年雙冠。

111學年度UBA大專籃球聯賽公開一級男、女子組4強決賽3月25至26日將在台北小巨蛋進行，而今年公開二級與一般組冠軍戰首度移師小巨蛋，將率先在3月24日登場。

公開一級男子組4強賽將由健行科大出戰台師大，衛冕軍政大對戰世新大學，其中健行科大繼106學年度以來再度以頭號種子晉級，4強隊對手就是8強賽唯一讓健行吞下敗仗的台師大。

健行今年將尋求隊史第4冠，劉孟竹身兼台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹總教練，獵鷹全隊26日當天將到場，為健行加油。

劉孟竹接受媒體聯訪時表示，近期率健行赴台鋼獵鷹移地訓練，與獵鷹年輕球員進行2場交流賽，獵鷹老將吳岱豪過程中有進行經驗傳承，「看得出來他們對抗性增加，不管是本土、外籍融入，默契也越來越好」。

健行上季以全本土陣容出擊，加上主力中鋒離隊，4強決賽陷入苦戰，劉孟竹認為，今年健行本土陣容不輸給各隊，若陣中2名外籍生能保護好籃板、並創造進攻機會，他認為，健行有機會拿下第4冠、重返榮耀。

獵鷹近期已拉出7連勝，劉孟竹期待能延續這股連勝氣勢到UBA，他透露，獵鷹球員希望他能完成創舉，「UBA先拿冠，回來獵鷹再拿冠，希望承他們吉言」。

尋求3連霸政大，在8強賽最後2戰都吞下敗仗，落居第3種子，教頭陳子威直言，儘管今年是球隊近3年來面臨的最大的挑戰，但他認為，8強賽輸球反而可以讓球員正視問題、調整心態。

陳子威透露，這段期間持續給予球員信心，「畢竟我們已經連續2年站在這裡了，並拿到兩個冠軍，我們沒什麼好緊張，必須要把在小巨蛋經驗發揮出來」。

公開一級女子組部分，佛光大學4強賽將強碰尋求4連霸的世新大學，而台師大與文化大學將在4強賽交手，力拚冠軍戰門票。（編輯：李亨山）1120323