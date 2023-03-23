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彭政閔「背號23」4/2引退 中信兄弟球團第一人

2023/3/23 21:51（3/24 16:07 更新）
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中信兄弟隊23日宣布，4月2日舉辦「恰恰」彭政閔（圖）背號引退活動。（中央社檔案照片）
中信兄弟隊23日宣布，4月2日舉辦「恰恰」彭政閔（圖）背號引退活動。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北23日電）中華職棒中信兄弟隊今天宣布於4月2日舉辦Forever 23「恰恰」彭政閔背號引退活動，為中信兄弟球團第一人引退背號，當日將進行23號球衣高掛儀式等活動，彭政閔也會與球迷互動。

彭政閔是中信兄弟同時也是整個中職的指標性人物，於2001年以選秀狀元之姿加盟中華職棒，球員生涯中，在中職及各大國際賽事的表現皆有目共睹。彭政閔中職生涯出賽1800場，敲出2044支安打，轟出192支全壘打，各項數據都在歷史榜上名列前茅。

彭政閔在2019年卸下球員身分，轉任球團副領隊、兼任農場主管。中職本季將於4月1日在洲際棒球場進行開幕戰，今年中信兄弟將安排彭政閔背號23正式進行背號引退，4月2日主題日當天，賽前將於球場中進行「23號球衣高掛儀式」與「23燈箱」揭曉活動。

場外活動部分，彭政閔將與球迷一同揭曉「彭政閔等比樂高」，並配合進行「彭政閔拍照見面會」。中信兄弟球團表示，凡購買「Forever 23限定套組」，即可獲得與彭政閔合照資格；活動當日只要穿著有關23元素的衣服進場，即可兌換限量Forever 23應援手幅，送完為止。（編輯：張雅淨）1120323

#彭政閔
#中信兄弟
#背號
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