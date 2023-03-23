女子拳擊世錦賽 林郁婷止步4強摘銅無緣連霸

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（中央社記者黎建忠台北23日電）台灣女子拳擊好手林郁婷今天在印度新德里舉辦的女子拳擊世界錦標賽57公斤級4強，面對哈薩克女將伊布拉吉穆瓦，以3比4些微差距落敗，無緣晉級金牌戰，但也替台灣摘下1面銅牌。

這場4強激戰，3回合打完「帳面上」林郁婷以2比3落敗，但由於5名裁判給2人分數都只有1分差（10分或9分），依規定大會賽後可以加入另外2名技術委員，總計7人重新判定給分，不幸的是，林郁婷仍以3比4落敗。

林郁婷生涯在女子拳擊世錦賽已經拿過2金1銅，2018年她初嚐冠軍滋味，隔年雖以銅牌作收，但去年再度摘金，今年則是要挑戰連霸大業。

今天4強面對哈薩克的老對手伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova），已經是林郁婷在1年內第3度交手。去年世錦賽4強林郁婷獲勝而最終摘金，但今年2月的摩洛哥金腰帶系列賽事，林郁婷則是在4強不敵對手。

接連3天出賽的林郁婷體力大受考驗，首回合表現慢熱，被對手取得先機。根據5名裁判的給分，前2回合打完由伊布拉吉穆瓦以3比2取得領先。

來到最終回合，林郁婷幾次重拳都順利擊中對手，也獲得裁判青睞。雖然3回合結束，5名裁判給林郁婷和伊布拉吉穆瓦的總分分別為28比29、29比28、28比29、29比28、28比29，帳面上林郁婷應該以2比3落敗，但由於2人分數太過接近，因此依規則主動重新仲裁給分，只可惜最後林郁婷仍以3比4落敗。

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教練曾自強接受中央社記者電訪時說：「上個月交手落敗後，就有擬定一些策略，如果能執行成功的話，就很有機會獲勝，但還是差了那麼一點點，不過至少有拿到獎牌，我們的目標還是放在亞運。」

曾自強提到：「其實最後回合我們有機會直接逆轉勝，林郁婷很多拳都明顯直接打到對手，但對手就是不斷出拳，展現出積極度，也獲得裁判的印象分數，最後重新仲裁時，還是沒能翻轉。」（編輯：唐聲揚）1120323