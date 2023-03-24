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球場收費過高 裙襬搖搖停辦10月LPGA台灣賽 已連4年取消

2023/3/24 10:01（3/24 11:24 更新）
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裙襬搖搖高爾夫基金會終止10月裙襬搖搖LPGA台灣賽合約。圖為2018年裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽。（圖取自facebook.com/SwingingSkirts）
裙襬搖搖高爾夫基金會終止10月裙襬搖搖LPGA台灣賽合約。圖為2018年裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽。（圖取自facebook.com/SwingingSkirts）
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）裙襬搖搖高爾夫基金會今天表示，台灣經認證球場有限，加上球場開出經費要求異於常規，與LPGA（美國女子職業高爾夫巡迴賽）總部討論後，決定終止10月裙襬搖搖LPGA台灣賽合約。

LPGA官網同步發布LPGA台灣賽取消訊息，未來將另安排賽事。

2020年到2022年裙襬搖搖LPGA台灣賽受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，連3年取消，今年賽事原訂10月26日到29日進行。

基金會發布新聞稿表示，基金會過去這段時間仍持續積極與國內主要贊助商接觸研析，如何突破賽事規模極限，辦得更精彩亮眼。

不過，基金會說，目前台灣經LPGA認證適合辦賽事球場非常有限，且這些經認證通過的賽事球場開出經費異於常規，高價收費也令LPGA總部驚訝，加上一些法規問題，增添賽事籌辦諸多變數。

基金會表示，LPGA總部與基金會充分溝通後，著眼於LPGA賽事於亞洲區穩定性和延續性，也考量目前台灣賽事環境困難，決定終止台灣LPGA賽事合約。

至於球場開出的收費金額，基金會辦公室主任劉重威告訴中央社記者，合約有保密協議，不能透露，但比較過去比賽與球場支持度、費用總預算，感覺負擔較大。

此外，劉重威說，賽事能否舉辦非單一問題，可能還有其他因素。

至於招商是否不如預期？劉重威表示，目前才3月，招商還沒進入密集洽談階段，且主要贊助商仍表達持續贊助意願。（編輯：李明宗）1120324

#劉重威
#高爾夫基金會
#LPGA
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