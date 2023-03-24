杭州亞運選手村開箱 採公寓式還有健身房和游泳池

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中華奧會組成的杭州亞運考察團，24日來到亞運村考察，亞運村分為選手、媒體及技術官員村，整個園區相當大。中央社記者楊啟芳攝 112年3月24日

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（中央社記者楊啟芳中國杭州24日電）中華奧會組成的杭州亞運考察團，今天來到亞運村考察，其中選手村整個園區有37棟樓，房間屬於公寓式，每戶有分為客廳及臥房，且距離主場館僅3公里。

杭州亞運即將於9月登場，中華奧會亞運考察團於21日至27日赴杭州考察。亞運村附近有杭州奧體中心體育館，會舉行籃球、羽球、排球等項目；還有開閉幕式場館杭州奧體中心體育場（大蓮花），距離亞運村皆約3公里、車程約10到15分鐘。

亞運村分為選手、媒體及技術官員村，由於整個園區相當大，選手移動到餐廳、健身中心等，大會均有提供接駁服務。

選手村分為4區，共有37棟樓、2696戶房間。房間是公寓式，裡面有客廳及臥室，最多1戶有4房可容納7人，最少則是2房，臥室種類則是有單人房與雙人房。房間內的床基本款是120公分x200公分，若有身高超過200公分的選手，也可以申請伸展床，可以延展約40公分。

這次選手村沒有洗衣中心，每戶房間陽台備有一台洗衣機，烘衣機則是要到地下室，如果是棒球隊、壘球隊等團體代表隊，洗球衣就會比較麻煩。

另外，健身中心開放時間為早上6時到晚上10時，共有6層健身空間、1層游泳池，同層最多容納380名選手，目前尚未完工，選手餐廳也尚未完成，不過屆時除提供中式、東南亞等料理，還設置了清真餐廳，另外也會進駐美式速食餐廳與連鎖比薩專賣店。（編輯：龍柏安）1120324

中華奧會組成的杭州亞運考察團，24日來到亞運村考察，選手村的房間採公寓式，裡面有客廳及臥室，最多一戶有4房可容納7人，最少則是2房，臥室種類則是有單人房與雙人房。中央社記者楊啟芳攝 112年3月24日

中華奧會組成的杭州亞運考察團，24日來到亞運村考察，選手村的房型屬於公寓式，每一戶都有一個客廳（圖）及2至4間臥室。中央社記者楊啟芳攝 112年3月24日

中華奧會組成的杭州亞運考察團，24日來到亞運村考察，房間內的床基本款是120公分x200公分，若有身高超過200公分的選手，也可以申請伸展床，可延展約40公分。中央社記者楊啟芳攝 112年3月24日