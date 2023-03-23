杭州亞運跆拳道過磅在場館 前一晚可住鄰近飯店

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

杭州亞運將於9月登場，中華奧會組團赴杭州考察，23日視察跆拳道場館的臨安體育文化會展中心體育館，教練劉祖蔭（圖）表示，場館空間大、休息室隔間多，都可讓選手更集中在比賽上，會透過錄影在回台灣後分享給其他教練與選手。（中華奧會提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年3月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳中國杭州23日電）杭州亞運目前確定入選的跆拳道國手有羅嘉翎及邱義睿，教練劉祖蔭今天親自到場考察，確認過磅將在場館內進行，不過選手比賽前一天可以先入住較近的飯店，也讓他比較放心。

杭州亞運即將在9月登場，中華奧會於3月21日至27日組團赴杭州考察，跆拳道場館為臨安體育文化會展中心體育館，位於杭州市臨安區錦南新城，在亞運村西南且相距約64公里，比完跆拳道項目之後，會再比角力項目，場館有6個熱身區、3個比賽場地。

不像空手道項目過磅要在亞運村，跆拳道項目過磅會在場館進行，跆拳道女將羅嘉翎日前原本要參加美國公開賽女子57公斤級賽事，不過因過磅超過0.1公斤而被判失格，因此教練與考察團也非常關注過磅相關流程。

由於跆拳道場館距離亞運村較遠，選手比賽前一天過磅完之後，會在場館附近的飯店過夜，約距離2公里、車程5分鐘，可以備戰隔天的比賽。跆拳道代表團教練劉祖蔭表示，「選手村真的有點距離，如果住選手村會有點疲勞，飯店在附近就可以比較安心一點。」

至於之前過磅沒有過的插曲，劉祖蔭則說：「不會再犯。」上一屆雅加達亞運跆拳道項目拿下1金3銅。談到這次杭州亞運，劉祖蔭指出，目前確定會參加代表團的選手有男子68公斤級的邱義睿，以及女子57公斤級的羅嘉翎；此外，若選手在世錦賽取得前3名，就有資格挑戰該量級的亞運代表隊。

談到這次的跆拳道場館，劉祖蔭表示十分滿意，尤其是空間大，「高度各方面還不錯，以前經驗是如果看台太低，會影響到選手情緒。」此外，選手休息室空間也都是分代表隊隔開，「往常大賽都沒有區分，如果沒有區分，各國都會互相干擾，我們選手想要安靜休息會造成影響。」

這次考察之後，劉祖蔭會透過錄影，回台灣後分享給其他教練與選手，讓選手之後來到這裡比賽後不會感到陌生，也會一起分享給同個場館的角力代表隊。（編輯：張雅淨）1120323