杭州亞運體操場館尚未放設施 教練事先考察動線

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杭州亞運9月登場，中華奧會先組團來杭州考察，23日前往黃龍體育中心體育館參訪重點項目體操的場地，不過相關設施尚未布置，體操教練李一白（右2）仍向場方了解相關細節及事項。中央社記者楊啟芳攝 112年3月23日

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（中央社記者楊啟芳中國杭州23日電）杭州亞運今年9月登場，中華奧會提前組團至杭州考察，今天參訪重點項目體操場館及擊劍場，不過體操場內相關設施尚未佈置，教練李一白表示，屆時會讓選手早點來適應。

杭州亞運體操項目在黃龍體育中心體育館進行，位於杭州市西湖區，亞運村到體操場地約30至45分鐘車程。今天參訪場館還未放上器材，目前仍是籃球場，不過台灣體操代表隊教練李一白還是提前了解動線與空間等細節。

李一白說：「目前場地還沒有放器材，不過場地感覺是滿大、滿寬的，另外還有一個熱身館。」李一白也指出，選手休息室空間很夠用，男、女性選手空間分開，各有3間以上的休息室，每一間裡面又有隔間，可以做按摩及治療等。

李一白在現場也特別詢問場方，之後賽事會使用哪個廠牌的器材，確認會使用泰山牌，「卡達世界盃就是泰山的器材，我剛剛才會問說是不是用這個。」由於現在器材尚未到位，李一白說：「到時候選手要早一點來適應，會安排一個賽台練習，畢竟每個國家大家都一樣。」

黃龍體育中心體育館場地非常大，屆時預計也會有很多觀眾，李一白表示，「多少會讓選手緊張，但有時候也會讓選手很興奮，就看他們的抗壓力、穩定性。」上屆2018年雅加達亞運，台灣體操代表隊拿下2金1銀1銅，為史上亞運最佳成績。

另外，今天也參訪了擊劍項目的杭州電子科技大學體育館，含主比賽館、預賽館及熱身館，場館距離亞運村約40分鐘車程，擊劍項目將在此場館產生12面金牌。（編輯：龍柏安）1120323