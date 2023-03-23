杭州亞運滑輪溜冰場地考察 教練赤腳親自感受

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杭州亞運即將於9月登場，中華奧會亞運考察團23日到重點項目之一的滑輪溜冰場地探訪，代表隊教練吳炯助（圖）親自用赤腳在場地走了好幾圈，希望能讓選手有更多資訊。中央社記者楊啟芳攝 112年3月23日

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（中央社記者楊啟芳中國杭州23日電）杭州亞運即將於9月登場，亞運考察團今天到重點項目之一的滑輪溜冰場地探訪，代表隊教練吳炯助親自用赤腳在場地走了好幾圈，並用錄影的方式，希望能讓選手有更多資訊。

杭州亞運的滑輪溜冰項目在杭州東部灣體育公園亞運輪滑館進行，位在杭州市錢塘新區，距離亞運村東側17公里。滑輪溜冰以往就是台灣代表隊的重點項目，上屆雅加達亞運拿下2金1銅，滑輪溜冰代表隊教練吳炯助這次跟著考察團到杭州，事先了解場地。

經過考察之後，吳炯助談到這座場地表示，這邊是七米寬拋物線賽道，同時是全球唯一的室內7公尺賽道，與以往6公尺有不同的地方，「原本是2個彎道的感覺，7公尺會變4個彎道的感覺，在急速的過程中不只要有速度，還要有技術控制。」

在考察時，吳炯助赤腳親自在賽道上踩了好幾圈，同時也有錄影。他表示，依照之前了解，這邊的場地跟台灣工法做出來的不一樣，今天想實際了解這樣的模式反饋出來的速度跟力量是否有差距，讓之後選手可以掌握到更多資訊。

吳炯助指出，今天雖然沒辦法親自下去使用，但赤腳也稍微能感受到場地的平整度，「就是在場地用腳去感覺，用意象感受，去抓一下場地空間感，也能比較落差，並把拍的影片分享給選手。」吳炯助也有拍下燈光照明的部分，「因為花式有旋轉跳躍，怕燈光會影響到眼睛，就看看會不會受影響。」

目前台灣代表隊規劃訓練場地在台南及屏東，雖然坡度跟亞運實際不同，不過吳炯助指出，「先把選手穩定度提高，再請運科針對選手專長給予監控、回饋，最後階段會選擇最相似的地方做戰術上的結合、演練，去幫他們計畫。」

對於這屆亞運目標，吳炯助說：「會盡最大努力，一開始鎖定的目標就是希望能在這屆亞運寫下紀錄。」（編輯：李亨山）1120323