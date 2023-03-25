PLG林志傑首度對決林書豪 富邦勇士擊敗鋼鐵人

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（中央社記者黎建忠台北25日電）PLG高雄17直播鋼鐵人，今天在主場迎戰來訪的台北富邦勇士。先發出賽的「野獸」林志傑本季首度對壘林書豪，拿下14分、3籃板，終場勇士就以101比95擊敗鋼鐵人。

這是林書豪加盟P. LEAGUE+聯盟後，首度對壘林志傑，讓比賽未演先轟動。而勇士的張宗憲因傷沒打，也讓40歲的老將林志傑先發上陣，上半場就多次和林書豪互有攻防。

半場結束勇士僅以47比46領先，第3節靠著一波12比4的攻勢稍稍擴大領先優勢，但始終未能將比分拉開。第4節尾聲，鋼鐵人一度落後達雙位數，加上又將林書豪換下場休息，讓外界一度以為鋼鐵人打算提前放棄。

沒想到此時36歲的「鋼鐵隊長」呂政儒連飆2記3分球，還包括在林志傑面前完成一次「4分打」，又將差距縮小到1分差。

只可惜接下來鋼鐵人最後3次出手雖然都把球製造給呂政儒，但他都沒能再替球隊建功，終場前4.7秒，勇士靠著塞瑟夫底線3分球命中也為比賽劃下句點。

林志傑說：「富邦畢竟是一支成熟的球隊，比賽尾聲處理球的方式比較確實，但鋼鐵人的韌性真的很足夠，帶給我們相當大的威脅。」

終於和林書豪對壘，林志傑笑說：「很榮幸，可以在我的籃球生涯中和這麼出色的球員一起打球。」林書豪全場攻下22分、9籃板、7助攻，但也發生5次失誤，且全場沒有投進3分球。（編輯：陳政偉）1120325