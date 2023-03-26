台鋼雄鷹官辦熱身賽震撼教育 領隊透露補強重點

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中華職棒26日在台北舉行開季宣傳活動，台鋼雄鷹領隊劉東洋（中）透露，今年季中選秀和年底擴編選秀也是重點，現階段看來，強打者、勝利組投手會是這兩次選秀的補強重點。中央社記者謝靜雯攝 112年3月26日

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中華職棒今天舉行開季宣傳活動，加入新球隊台鋼雄鷹後更熱鬧，台鋼雄鷹官辦熱身賽「震撼教育」，領隊劉東洋表示有收穫，也透露本季選秀、擴編選秀強打者、勝利組投手是補強重點。

中職今天在台北市立兒童新樂園舉行季前宣傳活動，台鋼雄鷹成為中職第6隊，雖然還沒有吉祥物亮相，但由選秀狀元曾子祐代表出席。台鋼雄鷹本季會先打二軍例行賽，但也有參加官辦熱身賽，目前官辦熱身賽勝場還沒開張。

台鋼領隊劉東洋受訪表示，比賽勝負都是過程，有機會面對各隊一軍等級的球員，台鋼球員從中發現很多缺失和不足的地方，有幾場比賽雖然沒有贏球，但是比數有緊咬、球員們的態度都很不錯，球員們有收穫最重要。

劉東洋點出，目前本土先發投手人選包括伍祐城、陳柏清、黃紹睿都不錯，也是教練團規劃可能明年一軍的主要投手戰力，打擊部分有比較大的課題需要加強。

劉東洋表示，今年季中選秀前，本土球員應該不會再有補強，現階段給教練團透過比賽觀察球員的空間，如果6月左右教練團有需要，就傾向會找育成型洋投加入。

台鋼雄鷹今年的季中選秀和年底的擴編選秀也是重點，劉東洋表示，現階段看來，強打者、勝利組投手會是這兩次選秀的補強重點。

台鋼雄鷹二軍歷史性首戰是4月4日與味全龍隊交手，劉東洋表示，目前的活動重點會放在二軍主場首戰4月7日於澄清湖棒球場與富邦悍將隊交手。

劉東洋表示，二軍首戰對球團人員來說意義相對重大，對教練團可能就是例行賽的其中一場比賽，但從秋訓開始一直在澄清湖棒球場經營，官辦熱身賽期間看到很多球迷戴著台鋼的帽子、穿著球衣來看球，看了也十分開心。

劉東洋表示，至於6月底澄清湖封場整建前也預計會有紀念活動，準備迎接明年球季澄清湖棒球場重生。（編輯：張雅淨）1120326