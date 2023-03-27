更多編輯台推薦新聞：
中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙
文化

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

蔣智賢、范國宸開轟 悍將賞兄弟官辦熱身賽首敗

2023/3/27 22:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北27日電）中華職棒官辦熱身賽富邦悍將火力發揮，蔣智賢、范國宸都敲出3分砲，江國豪先發5局失2分、好投壓制，悍將終場以10比3擊敗中信兄弟，讓兄弟吞下官辦熱身賽首敗。

中華職棒官辦熱身賽兄弟隊今天賽前總計打6場比賽都拿下勝利，25日比賽因雨取消，兄弟今天在嘉義市立棒球場與富邦悍將隊交手。

兄弟今天1局上、3局上各拿1分，3局打完取得2比0領先，悍將4局下追分，1人出局後范國宸敲出安打、蔣智賢選到保送，2人出局後辛元旭再選到保送攻占滿壘，孔念恩適時二壘打，一棒3分幫助球隊翻轉戰局。

悍將5局下再起攻勢，蔣智賢敲出3分砲幫助球隊拉開領先優勢，7局下范國宸也開轟，也是3分砲幫助球隊取得9比2領先，再靠著廖柏勳適時安打送回團隊第10分。

兄弟4到7局都沒有再拿下分數，8局上周思齊率先敲出安打、靠著暴投上到二壘，1人出局後林書逸適時二壘打幫助球隊追回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

悍將先發投手江國豪今天投5局被敲出5支安打，投出5次三振、3次四壞保送，失掉2分責失分，好投壓制拿下勝投。（編輯：唐聲揚）1120327

#蔣智賢
#范國宸
#江國豪
范國宸
悍將首度團隊薪資下降 范國宸等3人獲複數年約經典賽「1人左」限制造就代打時機 范國宸敲安建功
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
曾子祐官辦熱身賽罕見場內滿貫砲 台鋼雄鷹仍吞敗