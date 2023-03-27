蔣智賢、范國宸開轟 悍將賞兄弟官辦熱身賽首敗

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中華職棒官辦熱身賽富邦悍將火力發揮，蔣智賢、范國宸都敲出3分砲，江國豪先發5局失2分、好投壓制，悍將終場以10比3擊敗中信兄弟，讓兄弟吞下官辦熱身賽首敗。

中華職棒官辦熱身賽兄弟隊今天賽前總計打6場比賽都拿下勝利，25日比賽因雨取消，兄弟今天在嘉義市立棒球場與富邦悍將隊交手。

兄弟今天1局上、3局上各拿1分，3局打完取得2比0領先，悍將4局下追分，1人出局後范國宸敲出安打、蔣智賢選到保送，2人出局後辛元旭再選到保送攻占滿壘，孔念恩適時二壘打，一棒3分幫助球隊翻轉戰局。

悍將5局下再起攻勢，蔣智賢敲出3分砲幫助球隊拉開領先優勢，7局下范國宸也開轟，也是3分砲幫助球隊取得9比2領先，再靠著廖柏勳適時安打送回團隊第10分。

兄弟4到7局都沒有再拿下分數，8局上周思齊率先敲出安打、靠著暴投上到二壘，1人出局後林書逸適時二壘打幫助球隊追回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

悍將先發投手江國豪今天投5局被敲出5支安打，投出5次三振、3次四壞保送，失掉2分責失分，好投壓制拿下勝投。（編輯：唐聲揚）1120327