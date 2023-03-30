王柏融遭觸身球無大礙 日職二軍出賽2度上壘

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（中央社記者楊啟芳台北30日電）日職火腿鬥士隊王柏融今天在二軍例行賽先發出賽，首打席遭觸身球砸到左手，不過沒有大礙，總計2打數沒有安打出現，不過透過保送2度上壘，終場火腿隊二軍以3比7落敗。

王柏融本季與北海道日本火腿鬥士隊簽下育成球員合約，身穿背號199在日職重新出發。王柏融日前代表台灣隊參加經典賽，賽事結束後15日返回日本備戰新球季，19日就在二軍例行賽亮相，並在21日敲出2分砲，本季二軍首轟出爐。

火腿隊二軍今天對上DeNA橫濱隊二軍的賽事，王柏融先發打第6棒、守左外野，2局上第1打席就遭到對方投手東克樹觸身球砸到左手，不過回到休息室治療片刻後又再度回到場上跑壘，也得到在場球迷掌聲，同時也有球迷舉著王柏融的應援毛巾。

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王柏融在4局上選到保送上壘，6局上擊出中外野飛球出局，8局上遭到三振。總計王柏融此戰2打數沒有敲出安打，目前在二軍打擊率1成54。

此戰雙方2比2平手時，橫濱隊在5局下一、二壘有人時，靠著松尾汐恩敲出二壘安打，送回2分超前；6局下小深田大地轟出一發2分全壘打，7局下再添1分；雖然火腿隊最後在9局上反攻1分，終場橫濱隊二軍仍以7比3擊敗火腿隊二軍。（編輯：陳政偉）1120330