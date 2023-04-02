更多編輯台推薦新聞：
一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...
生活

一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問
國際

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

台東體中棒球隊木、鋁棒都有佳績 殺豬辦桌慶功

2023/4/2 14:01（4/2 14:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東體中棒球隊111學年度木棒聯賽拿下隊史最佳季軍，111年鋁棒聯賽第5名，2日趁著U18東岸聯盟棒球賽空檔，家長出錢出力辦桌殺豬替球員慶功。（棒球隊後援會會長陳盈明提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年4月2日
台東體中棒球隊111學年度木棒聯賽拿下隊史最佳季軍，111年鋁棒聯賽第5名，2日趁著U18東岸聯盟棒球賽空檔，家長出錢出力辦桌殺豬替球員慶功。（棒球隊後援會會長陳盈明提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年4月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台東2日電）台東體中棒球隊111學年度木棒聯賽拿下隊史最佳季軍，去年鋁棒聯賽第5名，今天U18東岸聯盟棒球賽空檔，家長出錢出力辦桌殺豬替球員慶功，慰勞球員也盼球隊再創佳績。

台東體中棒球隊今年3月在高中棒球聯賽（木棒組）拿下隊史最佳季軍，去年底高中棒球聯賽（鋁棒組）比賽也拿下第5名，棒球隊後援會會長陳盈明號召家長辦桌替球員慶功、菜色豐盛。

U18東岸聯盟棒球邀請賽由台東體中主辦，比賽場地在台東體中和賓賜棒球場，早上家長就開始準備殺豬料理，除了豬肉料理外，還有黑輪、青蛙湯、披薩和原住民風味美食，鼓勵球員平時辛苦練球、努力拿下好成績的表現。陳盈明笑說，也順便讓大家看到東體棒球隊的「福利」、幫助招生。

陳盈明的兒子陳世展目前也是台東體中高一球員，陳世展是鋁棒組成員，此次東岸聯盟比賽教練團將他放入名單參賽，也希望可以觀察之後玉山盃青棒選拔賽可用之兵。

陳世展預賽台東體中白隊與壽山高中比賽有出賽先發投4局無失分，球隊最終延長賽拿下勝利；今天台東體中白隊與新北市聯隊交手，陳世展也有中繼登板面對3名打者失掉1分。

台東體中白隊總教練陳峰岳表示，今天與新北市聯隊比賽也是測試狀況，先發投手投4局退場，接著讓3名高一投手依序登板，陳世展失掉1分，李育朋面對左打也沒能有效壓制，直到最後一任黃宇昇才穩定下來，東體白隊今天以0比6吞敗。（編輯：張雅淨）1120402

台東體中棒球隊111學年度木棒聯賽拿下隊史最佳季軍，111年鋁棒聯賽第5名，2日趁著U18東岸聯盟棒球賽空檔，棒球隊後援會號召家長殺豬辦桌替球員慶功、菜色豐盛，球員們開心同樂。中央社記者謝靜雯攝 112年4月2日
台東體中棒球隊111學年度木棒聯賽拿下隊史最佳季軍，111年鋁棒聯賽第5名，2日趁著U18東岸聯盟棒球賽空檔，棒球隊後援會號召家長殺豬辦桌替球員慶功、菜色豐盛，球員們開心同樂。中央社記者謝靜雯攝 112年4月2日
U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊2日與新北市聯隊比賽，先發投手投4局退場，接著讓3名高一投手依序登板，陳世展（圖）失掉1分，李育朋面對左打也沒能有效壓制，直到最後一任黃宇昇才穩定下來，東體白隊最終以0比6吞敗。中央社記者謝靜雯攝 112年4月2日
U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊2日與新北市聯隊比賽，先發投手投4局退場，接著讓3名高一投手依序登板，陳世展（圖）失掉1分，李育朋面對左打也沒能有效壓制，直到最後一任黃宇昇才穩定下來，東體白隊最終以0比6吞敗。中央社記者謝靜雯攝 112年4月2日
#陳世展
#陳盈明
#台東體中
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族