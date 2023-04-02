台東體中棒球隊木、鋁棒都有佳績 殺豬辦桌慶功

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（中央社記者謝靜雯台東2日電）台東體中棒球隊111學年度木棒聯賽拿下隊史最佳季軍，去年鋁棒聯賽第5名，今天U18東岸聯盟棒球賽空檔，家長出錢出力辦桌殺豬替球員慶功，慰勞球員也盼球隊再創佳績。

台東體中棒球隊今年3月在高中棒球聯賽（木棒組）拿下隊史最佳季軍，去年底高中棒球聯賽（鋁棒組）比賽也拿下第5名，棒球隊後援會會長陳盈明號召家長辦桌替球員慶功、菜色豐盛。

U18東岸聯盟棒球邀請賽由台東體中主辦，比賽場地在台東體中和賓賜棒球場，早上家長就開始準備殺豬料理，除了豬肉料理外，還有黑輪、青蛙湯、披薩和原住民風味美食，鼓勵球員平時辛苦練球、努力拿下好成績的表現。陳盈明笑說，也順便讓大家看到東體棒球隊的「福利」、幫助招生。

陳盈明的兒子陳世展目前也是台東體中高一球員，陳世展是鋁棒組成員，此次東岸聯盟比賽教練團將他放入名單參賽，也希望可以觀察之後玉山盃青棒選拔賽可用之兵。

陳世展預賽台東體中白隊與壽山高中比賽有出賽先發投4局無失分，球隊最終延長賽拿下勝利；今天台東體中白隊與新北市聯隊交手，陳世展也有中繼登板面對3名打者失掉1分。

台東體中白隊總教練陳峰岳表示，今天與新北市聯隊比賽也是測試狀況，先發投手投4局退場，接著讓3名高一投手依序登板，陳世展失掉1分，李育朋面對左打也沒能有效壓制，直到最後一任黃宇昇才穩定下來，東體白隊今天以0比6吞敗。（編輯：張雅淨）1120402

台東體中棒球隊111學年度木棒聯賽拿下隊史最佳季軍，111年鋁棒聯賽第5名，2日趁著U18東岸聯盟棒球賽空檔，棒球隊後援會號召家長殺豬辦桌替球員慶功、菜色豐盛，球員們開心同樂。中央社記者謝靜雯攝 112年4月2日