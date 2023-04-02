更多編輯台推薦新聞：
一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...
生活

一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問
國際

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

NCAA康乃狄克輕取邁阿密 隊史5度闖冠軍戰

2023/4/2 14:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社休士頓1日綜合外電報導）靠著薩諾戈21分、10籃板，康乃狄克大學今天72比59擊敗邁阿密大學，隊史第5度挺進全美大學體育聯盟（NCAA）一級男籃錦標賽冠軍戰。

美聯社報導，康乃狄克大學（UConn）哈士奇隊今天對上5號種子邁阿密大學（University of Miami），一路壓著邁阿密打。康乃狄克大學以連續3記三分球開啟球賽，一開賽就打出9比0攻勢，全場從未落後。

除了薩諾戈（Adama Sanogo）有好表現，霍金斯（Jordan Hawkins）也克服胃痛，為康乃狄克大學貢獻13分。

4月3日的冠軍戰，康乃狄克大學將遭遇稍早險勝佛羅里達大西洋大學（Florida Atlantic University, FAU）的聖地牙哥州立大學（San Diego State University）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

今天對邁阿密大學的兩位數勝利，是康乃狄克大學在他們本屆至今5場比賽中比數最接近的一場。康乃狄克大學前幾戰接連輕取對手，但今天這場比賽之前，原本有人認為，邁阿密能對康乃狄克大學構成威脅，沒想到卻不是這麼一回事。

以進攻見長的邁阿密大學此役在被薩諾戈等人防守下施展不開，上半場命中率25%，下半場33.3%，全場得分最高的是挹注15分的以賽亞．王（Isaiah Wong，音譯）。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120402

#康乃狄克大學
#薩諾戈
#邁阿密大學
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族