杜禹鋒致勝安 U18東岸聯盟東體白隊晉4強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽3日展開複賽，台東體中白隊交手高雄市聯隊展韌性，6局靠杜禹鋒關鍵安打送回致勝分，終場東體白隊就以1比0拿勝、晉級4強。圖為賽後教練集合球員談話。中央社記者謝靜雯攝 112年4月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台東3日電）U18東岸聯盟棒球賽複賽台東體中白隊與高雄市聯隊交手，東體白隊展現韌性，6局靠著杜禹鋒關鍵安打送回致勝分，以1比0拿勝晉級4強，明天與善化聯隊交手，要發揮主場和單一球隊優勢。

U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中白隊今天複賽首戰與高雄市聯隊交手，兩隊比賽前半段形成投手戰，直到6局下東體白隊1人出局後靠著保送、盜壘、杜禹鋒適時安打送回關鍵致勝分。

東體白隊投手群展現壓制力，陳世展先發投4局僅被敲出1支安打，投出2次三振，李育朋中繼投2局被敲出1支安打，也投出2次三振，陽崧儒後援投1局被敲1支安打，投出3次三振，3人合力沒讓高雄市聯隊拿下分數。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

東體白隊總教練陳峰岳表示，東體白隊是單一球隊參賽，跟聯隊相比實力會比較差一點，但今天高二球員有頂起來，加上在自家的場地比賽，對場地熟悉度高，還有省去聯隊默契培養的時間，還是占有優勢。

東體白隊晉級4強，明天將與善化聯隊交手，陳峰岳表示，善化聯隊的打擊狀況不錯，預賽幾場比賽觀察下來，他們的打者都可以打出很多深遠的安打，但對東體白隊的投手群戰力有信心，也希望可以發揮單一球隊和地主優勢，全力搶進冠軍戰。（編輯：李亨山）1120403