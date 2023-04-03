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陳世展U18東岸聯盟先發好投「敬禮」 渴望拚國手

2023/4/3 19:06（4/3 19:16 更新）
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2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽台東體中白隊下勾投手陳世展3日對上高雄市聯隊先發4局無失分，守住危機振奮「敬禮」，率隊晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 112年4月3日
2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽台東體中白隊下勾投手陳世展3日對上高雄市聯隊先發4局無失分，守住危機振奮「敬禮」，率隊晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 112年4月3日
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（中央社記者謝靜雯台東3日電）U18東岸聯盟台東體中白隊高一下勾投手陳世展有大將之風，前一場的挫敗當養分，今天對高雄市聯隊先發4局無失分，守住危機振奮「敬禮」，率隊晉級4強，有望打玉山盃青棒選拔賽拚國手。

2023年U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中白隊今天複賽與高雄市聯隊交手，東體白隊「以柔克剛」，派出下勾投手陳世展先發，陳世展3、4局面對得點圈有人時、扛住壓力，相信隊友守備幫忙，穩守不失分。

陳世展今天總計投4局被敲1支安打，投出3次四死球、2次三振，沒有失掉分數，球隊終場以1比0拿勝、晉級4強，陳世展是勝投。

東體白隊總教練陳峰岳表示，昨天與新北市聯隊比賽讓陳世展登板面對3名打者，但表現沒有達到預期，雖然昨天有失分，但他調整的很快，輸球經驗也蠻重要的，今天登板表現好很多，投球節奏的掌握、呼吸的調整都比昨天好。

陳峰岳表示，高一球員面對縣市聯隊強隊時多少會緊張，陳世展昨天看起來也有一點， 但今天發揮很好的壓制力，下勾是他的特殊性，面對強隊以柔克剛是種方式，也有機會把他放入接下來的玉山盃青棒賽國手選拔賽名單中。

陳世展透露，之前立德盃曾對穀保家商先發投得不錯，昨天對新北聯隊（穀保家商、鶯歌工商）比賽期望太高，希望可以跟之前一樣好，反而沒有調整好，今天盡力調整，投給打者打、讓守備幫忙。

投關鍵比賽當然有壓力，但陳世展表示，回頭看到二壘、游擊的學長就很有安定感，他們會鼓勵放心投，要相信隊友。

才高一而已但陳世展有強烈企圖心，希望可以拚國手資歷，如果對上中南美洲球隊，需要怪投等功能性的球員、搞不好就可以獲得青睞。（編輯：李亨山）1120403

2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽台東體中白隊3日複賽與高雄市聯隊交手，東體白先發投手陳世展（前）主投4局無失分、好投壓制，率隊以1比0拿勝、晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 112年4月3日
2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽台東體中白隊3日複賽與高雄市聯隊交手，東體白先發投手陳世展（前）主投4局無失分、好投壓制，率隊以1比0拿勝、晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 112年4月3日
#陳世展
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