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馬承恩U18東岸聯盟敲生涯首轟打林盛恩 增添自信

2023/4/4 17:57（4/4 18:06 更新）
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U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊4日冠軍戰與新北市聯隊交手，東體白隊外野手馬承恩（右）從強投林盛恩手中敲出生涯首轟，馬承恩是東體極力培養的外野手，教練團期待他未來能補起中線守備。中央社記者謝靜雯攝 112年4月4日
U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊4日冠軍戰與新北市聯隊交手，東體白隊外野手馬承恩（右）從強投林盛恩手中敲出生涯首轟，馬承恩是東體極力培養的外野手，教練團期待他未來能補起中線守備。中央社記者謝靜雯攝 112年4月4日
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（中央社記者謝靜雯台東4日電）U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊冠軍戰與新北市聯隊交手，東體白隊外野手馬承恩從強投林盛恩手中敲出生涯首轟，馬承恩是東體極力培養的外野手，教練團期待他未來能補起中線守備。

U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊今天冠軍戰與新北市聯隊交手，東體白隊6局打完1比4落後，7局上首名打者馬承恩從火球男林盛恩手中開轟，陽春砲幫助球隊追回1分，但東體白隊攻勢沒有延續，終場以2比4吞敗。

東體白隊總教練陳峰岳表示，高二的馬承恩今年就是木棒組的成員，但因為有高三學長在，今年木棒聯賽上場機會不多，但可以跟著木棒組出賽就代表實力不錯，本來就是球隊積極培養的好手。

陳峰岳表示，新北聯隊投手林盛恩國手經驗豐富，有破150公里的速球，可以從國手級的投手手中開轟，相信對馬承恩的自信心會有很大的提升。

馬承恩的優勢是有力量、腳程快，守備方面傳球的臂力不錯，陳峰岳表示，馬承恩只差在經驗，東岸聯盟比賽前半段讓他打6、7棒，打擊狀況不錯，冠軍戰讓他扛中心棒次第5棒也有不錯的效果。

馬承恩表示，打全壘打那個打席鎖定直球打，敲出生涯首轟很開心，尤其是可以打國手等級的林盛恩自己也嚇一跳，但開轟球隊沒能拿下比賽很可惜。

馬承恩今天單場3打數都敲安打、打擊手感火燙，他表示去年因為手腕受傷錯過，今年希望有機會可以拚國手資歷。（編輯：李亨山）1120404

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馬承恩
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U18東岸聯盟新北聯奪冠 MVP林盛恩飆154公里林盛恩敲高三首轟 U18東岸聯盟新北聯晉冠軍戰
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