宋家豪用9球投1局 奪生涯第90次中繼成功

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）日職樂天金鷲今天迎戰作客的西武獅隊，樂天投手群聯手完封對方打線，其中台灣好手宋家豪僅用9球投1局無失分，終場樂天以1比0奪勝，宋家豪奪下日職生涯第90次中繼成功。

此戰雙方打線受制於投手群，都只有零星攻勢，其中樂天在1局下得到唯一1分，辰己涼介、小深田大翔敲安打後，佛朗哥（Maikel Franco）選到保送形成滿壘，接著淺村榮斗擊出滾地球送回1分，終場樂天就以1比0擊退西武。

宋家豪在7局上登板，讓鈴木將平擊出左外野飛球出局後，雖然對佐藤龍世投出保送，不過接著讓後2棒古賀悠斗、兒玉亮涼都擊出飛球出局，沒有失分。

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總計宋家豪僅用9球投1局，沒有被敲出安打，無失分，目前出賽3場沒有失分，防禦率還是0，且已經拿下第3個中繼成功，為日職生涯第90次，距離百中繼里程碑只差10次。

此戰樂天先發投手早川隆久用95球投6局，僅被敲4支安打，送出5次三振，沒有失分奪下勝投；之後宋家豪、西口直人、松井裕樹各投1局都沒有失分，4名投手聯手完封西武打線。另外，松井裕樹今天奪下生涯200次救援成功，以27歲又5個月的年紀成為日職史上最年輕達成者。（編輯：張雅淨）1120405