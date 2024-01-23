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莎芭蓮卡挺進澳網4強 將與高夫爭奪決賽門票

2024/1/23 22:09
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（中央社墨爾本23日綜合外電報導）澳洲網球公開賽女單衛冕冠軍莎芭蓮卡今天在8強賽以6比2、6比3輕取第9種子捷克女將卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova），接下來她將與美國好手高夫打一場勝負難料的4強賽。

法新社報導，目前世界排名第2的白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天在澳洲網球公開賽（Australian Open）拉佛球場（Rod Laver Arena）上勢如破竹，連續第6度打進大滿貫賽女單最後4強。

莎芭蓮卡與高夫（Coco Gauff）的對戰將是重演兩人在去年美國網球公開賽（US Open）女單決賽的對決。當時被看好的莎芭蓮卡不敵青少女高夫的攻勢，以3盤落敗；此後她清楚展現想要確認自己並非曇花一現選手的企圖心。

現年25歲的莎芭蓮卡本屆澳網打到現在只丟掉16局，如此狀態使她看好度再度優於高夫。她說：「我真的打得不錯，只希望我能繼續保持下去。」

莎芭蓮卡先前7度打進大滿貫賽8強，且全都贏得勝利，她歸功於自己對辛勤努力的不懈。

「這需要很多辛苦努力。我過去一年及賽季前不斷非常努力準備。…在練習場上全力以赴，好讓自己準備好出賽。」（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1130123

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