新竹市自由車場整修 迎接雙北世界壯年運動會

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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）新竹市立自由車場改善工程今天開工，市府表示，此為47年來最大規模整修，將更新賽道、動線、改善選手室內活動空間等，啟用後供明年雙北世界壯年運動會自由車競賽使用。

新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程今天舉行開工儀式，市長高虹安、教育部體育署主任秘書呂忠仁、台北市政府體育局副局長蔡培林、新竹市體育會總幹事林燦輝等人出席。

高虹安致詞表示，這項工程由中央經費補助及市府自籌款，共投入新台幣1億1878萬元進行改善，是竹市自由車場啟用47年來最大規模整修，將更新賽道、動線、增加無障礙設施、改善選手室內活動空間等。

呂忠仁致詞說，竹市自由車場是台灣北部唯一的自由車競賽場地，期待年底完工啟用，並做為2025年雙北世界壯年運動會優質比賽場地。

竹市府提供新聞資料表示，竹市自由車場於民國66年完成，目前場地動線不佳、賽道鋪面龜裂、觀眾席位被後方邊坡滑落土堆覆蓋及樹木雜草蔓生、室內空間選手休息區與廁所牆壁龜裂掉漆、壁癌等。

教育處表示，整修工程預計今年10月底完成，期間將封閉自由車場周邊部分路段及空地。（編輯：李錫璋）1130124