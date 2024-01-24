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台南首屆元坤盃橄欖球賽 台日韓11高中隊27日起較勁

2024/1/24 17:46（1/24 17:56 更新）
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台南市第一屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽將自27日起至28日一連2天在台南市立橄欖球場開賽，24日舉行賽事宣傳記者會，歡迎民眾前來感受橄欖球的熱血與魅力。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年1月24日
台南市第一屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽將自27日起至28日一連2天在台南市立橄欖球場開賽，24日舉行賽事宣傳記者會，歡迎民眾前來感受橄欖球的熱血與魅力。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年1月24日
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（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市第1屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽，1月27日至28日在台南市立橄欖球場開賽，屆時來自台、日、韓11支高中學校隊伍參賽較量，盼讓橄欖球運動在台南發光發熱。

台南市第1屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽，由台南市政府、台南市杜元坤橄欖球運動發展協會共同主辦，參賽高中學校隊伍包含台南長榮中學、台南一中、台南六信高中、基隆市八斗高中、宜蘭縣羅東高工、新竹市香山高中、台北市建國中學、新北市竹圍高中、桃園市觀音高中，日本石川縣鶴來高校及韓國木浦市天安五城高中。

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台南市長黃偉哲表示，推廣傳承橄欖球是高雄義大醫院院長杜元坤宏願，讓橄欖球運動持續壯大，相信未來橄欖球將成為台南市重要運動項目之一。

台南市政府發布新聞稿指出，杜元坤長期支援體育賽會，今年響應「台南400」歷史里程碑，選在故鄉台南舉辦台南市第1屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽，希望讓橄欖球運動在台南發光發熱，重返60、70年代台灣區16連霸輝煌紀錄。（編輯：陳仁華）1130124

#黃偉哲
#台南市
#杜元坤
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