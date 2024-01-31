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中信育樂承接台中成棒隊 新隊名、隊服將亮相

2024/1/31 18:30
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（中央社記者楊啟芳台北31日電）中國信託育樂公司今天宣布承接台中成棒隊經營權，並由中國信託商業銀行和台灣人壽一起贊助，期盼厚植成棒隊的競爭力與影響力，台中成棒隊的新隊名與隊服將於農曆年後亮相。

台中市城市運動發展協會今天與中信育樂簽訂委託經營協議，期望借重中信育樂經營中華職棒中信兄弟棒球隊的經驗，提供台中成棒隊更好的賽訓與願景，培育年輕選手，並提升整體戰力表現。

中信育樂將於2月1日正式承接台中成棒隊，3月的全國成棒甲組春季聯賽開賽前，將與剛於爆米花棒球聯盟拿下季軍的教練團、球員、隨隊行政人員，一起以新隊名、新形象全力出擊。

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繼中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊、中信飛牡蠣電競戰隊，中信育樂新增業餘成棒隊運動版圖。中信育樂董事長陳國恩表示，這是一項充滿使命感的任務，將進一步整合內外部資源，厚植成棒隊的競爭力與影響力，同時為職棒發掘更多潛力球員，不只推展國球運動，更希望能提升台灣棒球環境。

台灣人壽代理總經理謝壯堃指出，中國信託集團長期推展棒球運動，是全台第一家投入5級棒球運動的企業，台灣人壽長年贊助台中成棒隊，培育棒球生力軍，今年冠名贊助台中成棒隊，未來還會持續擴大扶植，期望幫助成棒隊走出台灣、邁向國際。（編輯：張雅淨）1130131

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