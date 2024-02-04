吳純葳第17洞關鍵博蒂奪冠 業餘球員也有強心臟

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（中央社記者黎建忠台北4日電）台灣女子業餘好手吳純葳今天以4天低於標準18桿的270桿，拿下亞太女子業餘高球賽冠軍。教練吳致誼透露，第17洞27呎推桿抓博蒂最關鍵，也吞下奪冠的定心丸。

吳純葳在亞太女子業餘高爾夫錦標賽前3回合表現勢如破竹，不但打破賽史前54洞的桿數紀錄，也讓她順利帶著4桿領先差距進入今天的最終回合。

或許是感到些許的奪冠壓力，吳純葳一下場前3洞就吞了2個柏忌，不過第4洞抓下博蒂之後就逐漸回穩，前9洞繳出37桿。轉場後又進帳2博蒂、1柏忌。

其中在第17洞，吳純葳2桿攻上果嶺留下27呎的下坡博蒂推桿，吳純葳看了又看充滿信心推出後，球直奔洞口順利進洞，讓她在果嶺上興奮握拳替自己喝采。

吳致誼在接受中央社訪問時說道，或許是因為要爭冠軍，對這些業餘球員來說多少都會有些壓力，「但打完前4洞之後可以明顯看得出來，純葳很快就回穩，沒有因此而崩盤，我想這就是她在前3天建立起的信心」。

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儘管對手追得緊，但吳純葳還是照著自己的策略和步伐穩定朝冠軍邁進，吳致誼說：「比賽過程中我們不太去注意其他選手的成績，就是堅定信念照著策略好好打，第17洞推進那個關鍵的博蒂推桿後，我們心裡就都篤定很多了。」

吳致誼透露：「吳純葳、廖信淳、許淮茜都是我在台南的學生，賽前大家的狀態都很不錯，但純葳對於果嶺的理解速度和判讀能力高於其他代表隊成員，這肯定就是她能脫穎而出的原因。」（編輯：管中維）1130204