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FIFA：2026世足墨西哥市開幕 紐澤西州踢決賽

2024/2/5 06:39（2/5 08:24 更新）
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國際足球總會4日宣布，2026年世界盃開幕戰當年6月11日將在墨西哥市艾茲提卡體育場（圖）舉行。（路透社）
國際足球總會4日宣布，2026年世界盃開幕戰當年6月11日將在墨西哥市艾茲提卡體育場（圖）舉行。（路透社）
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（中央社邁阿密4日綜合外電報導）國際足球總會今天宣布，2026年世界盃開幕戰當年6月11日將在墨西哥市艾茲提卡體育場舉行；同年7月19日的決賽則將在美國紐澤西州大都會人壽體育場展開。

路透社報導，規模擴大為48隊的國際足球總會（FIFA）2026年世界盃將由美國、墨西哥、加拿大共同主辦。

墨西哥主辦的1970年和1986年兩屆世足賽決賽都在艾茲提卡體育場（Azteca Stadium）舉行。阿根廷已故足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）於1986年世足8強賽率隊迎戰英格蘭時締造的國際足壇最引人熱議兩個破門，即「上帝之手」（Hand of God）和「世紀最佳進球」（Goal of the Century）都在這裡發生。

2026年世足決賽將在露天場館的美國紐澤西州東拉瑟福德（East Rutherford）大都會人壽體育場（MetLife Stadium）進行。可容納8萬2500名觀眾的這座體育場2016年曾經舉辦百年美洲盃（Copa America Centenario）足球賽冠軍戰，智利隊當時在12碼球PK大戰以4比2擊敗奪冠大熱門阿根廷隊。

2026年世足賽當年6月12日將在美國職業足球大聯盟（Major League Soccer）多倫多隊主場進行在加拿大的首場比賽。加拿大過去不曾主辦過世界盃。至於在美國舉行的首場比賽將在職業美式足球聯盟NFL洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）主場進行。

下屆世界盃比賽場次將從傳統的64場大幅增至多達104場。（譯者：何宏儒）1130225

2026世足盃決賽將於當年7月19日在美國紐澤西州大都會人壽體育場（圖）展開。（路透社）
2026世足盃決賽將於當年7月19日在美國紐澤西州大都會人壽體育場（圖）展開。（路透社）
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