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陽岱鋼強烈渴望重返日職 年齡影響但仍具潛力

2024/2/8 15:58
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（中央社記者謝靜雯台北8日電）台灣37歲棒球好手陽岱鋼加盟日本職棒二軍新球隊Oisix新潟Albirex隊，總教練橋上秀樹透露陽岱鋼重返日職的強烈渴望，儘管可能因年紀衰退但仍十分有潛力。

台灣棒球好手陽岱鋼，1987年出生，在2005年高中生選秀會被北海道日本火腿鬥士隊指名、展開日職生涯，2010年開始嶄露頭角，整季109場一軍出賽，2016年季後透過自由球員（FA）制度轉隊讀賣巨人隊、簽下5年合約，2021年季後離隊、之後轉往美國獨立聯盟打球。

陽岱鋼離開日職後先後到美國獨立聯盟、澳洲職棒打球，去年也加盟美國獨立聯盟球隊，出賽屢屢展現長打能力。今年2月初陽岱鋼確定加盟日職新的二軍球隊Oisix新潟Albirex，將穿上1號球衣。

Oisix新潟隊總教練橋上秀樹接受日媒訪問表示，網羅陽岱鋼加入，除了與其他有職棒資歷的球員一樣期待他的能力外，希望他能給隊友建議，同時希望他對棒球積極投入的態度能帶來好的影響。

橋上秀樹透露與陽岱鋼談話內容，提到陽岱鋼曾表示如果有機會，希望可以回到日本球界延續球員生涯，家人也希望可以回到日本生活。

橋上秀樹過去也曾在日職樂天金鷲、巨人、埼玉西武獅隊、東京養樂多燕子隊擔任教練，執教生涯率隊與陽岱鋼交手時，評價陽岱鋼是攻守跑兼具的球員，橋上秀樹表示，儘管隨著年齡增加有所衰退，但陽岱鋼仍具有很好的能力和潛力，期待他加入能發揮長打能力。

橋上秀樹表示，從與陽岱鋼的交談中明顯感受到他對日本棒球界的執著與眷戀，雖然陽岱鋼離隊可能會對戰力帶來很大的影響，但還是希望他可以再次回到日職，但同時也點出由於年紀關係，想要回鍋日職門檻相對提高，陽岱鋼必須展現出足夠的戰力才有機會。（編輯：黃世雅）1130208

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