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溫班亞馬繳出阻攻大三元 NBA史上第4名菜鳥達標[影]

2024/2/13 11:53（2/13 12:17 更新）
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（中央社記者黎建忠台北13日電）美國職籃NBA馬刺今天作客暴龍主場，「法國怪物」溫班亞馬只打了29分鐘，就寫下27分、14籃板、10阻攻的大三元成績單，率隊以122比99獲勝，他也成為史上第4名完成此紀錄的菜鳥。

排名西區墊底的聖安東尼奧馬刺，今天到加拿大的多倫多暴龍主場踢館，首節溫班亞馬（Victor Wembanyama）就上演個人秀，先用麻辣鍋封阻對手開場，接著再飆三分球、空中接力灌籃，率馬刺打出10比0的開局，首節就以34比28取得領先。

第2節馬刺靠著瓦塞爾（Devin Vassell）單節13分、溫班亞馬10分的帶領下，半場結束就以67比50遙遙領先暴龍，第3節再將差距擴大到20分以上，雙方提前分出勝負，馬刺也終止最近的7連敗。

根據美國媒體ESPN報導，NBA前一次出現阻攻大三元的是目前效力於亞特蘭大老鷹的卡佩拉（Clint Capela），他在2021年1月22日對上明尼蘇達灰狼時，繳出13分、19籃板、10阻攻，接著就是今天的溫班亞馬。

溫班亞馬在NBA的菜鳥球季就屢創紀錄，根據美國媒體StatMuse統計，他成為NBA史上第4名在菜鳥年就完成阻攻大三元的好手，前3人分別為「海軍上將」羅賓森（David Robinson）、桑普森（Ralph Sampson），以及已經過世的伊頓（Mark Eaton）。

更難能可貴的是，溫班亞馬除了有224公分的身高外，還有著一般長人所沒有的外線手感，他今天全場27分裡，包括4投2中的三分彈，讓溫班亞馬成為NBA史上首名完成至少25分、10阻攻還外帶2記三分球的好手。（編輯：謝雅竹）1130213

#NBA
#卡佩拉
#馬刺
#溫班亞馬
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