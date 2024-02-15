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中國漁船越界捕魚盜砂 海巡署近8年驅離逾9000艘
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奧運帆船亞洲巡迴賽 澎湖可望成為舉辦場域

2024/2/15 15:28（2/15 16:17 更新）
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中華民國帆船協會113年向體育署爭取補助白坑風箏浪板訓練基地、觀音亭周邊環境硬體設施建設，及亞奧運新船設備擴充等經費，使白坑訓練基地成為「亞洲高階帆船訓練中心」，進而爭取辦理「ILCA奧運帆船亞洲巡迴賽-澎湖站賽事」。（中華民國帆船協會提供）中央社 113年2月15日
中華民國帆船協會113年向體育署爭取補助白坑風箏浪板訓練基地、觀音亭周邊環境硬體設施建設，及亞奧運新船設備擴充等經費，使白坑訓練基地成為「亞洲高階帆船訓練中心」，進而爭取辦理「ILCA奧運帆船亞洲巡迴賽-澎湖站賽事」。（中華民國帆船協會提供）中央社 113年2月15日
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（中央社澎湖縣15日電）澎湖今年已成功爭取到連辦3屆「亞洲高階帆船選手培訓及競賽」，未來有機會爭取「ilca奧運帆船亞洲巡迴賽：台灣-澎湖站」場域，吸引各國帆船選手在澎湖競技，讓世界看見澎湖。

中華民國帆船協會理事長陳雙全透過新聞稿表示，帆船協會今年向體育署爭取補助白坑風箏浪板訓練基地、觀音亭週邊環境硬體設施建設，及亞奧運新船設備擴充等經費，使白坑訓練基地成為「亞洲高階帆船訓練中心」，進而爭取辦理「ilca奧運帆船亞洲巡迴賽-澎湖站賽事」。

陳雙全表示，澎湖強勁的風浪、平穩的海床沙地，安全適航的海域與特殊人文風景及資源，在在彰顯出澎湖作為亞洲乃至全球最好的帆船訓練中心，利用環境的優越性及吸引力，首要之務即是爭取「ilca奧運帆船亞洲巡迴賽：台灣-澎湖站」的資格，讓世界看到台灣的澎湖。

陳雙全指出，將藉由帆船訓練中心優質的體育建設，充實設備以改善選手訓練環境，及提供安全訓練場域，並配合澎湖觀音亭水岸空間整合計畫，將園區景觀納入整體計畫，不只將提供在地民眾與觀光客更佳休憩環境，並能提升國際觀光形象。（編輯：謝雅竹）1130215

澎湖已成功爭取到連辦3屆「亞洲高階帆船選手培訓及競賽」，未來有機會爭取「ILCA奧運帆船亞洲巡迴賽：台灣-澎湖站」場域。（中華民國帆船協會提供）中央社 113年2月15日
澎湖已成功爭取到連辦3屆「亞洲高階帆船選手培訓及競賽」，未來有機會爭取「ILCA奧運帆船亞洲巡迴賽：台灣-澎湖站」場域。（中華民國帆船協會提供）中央社 113年2月15日
#陳雙全
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