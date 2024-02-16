桃猿赴石垣島球迷熱情 曾豪駒：有交流賽很幸褔

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（中央社記者謝靜雯石垣市16日電）中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊第7度到日本石垣島打交流賽，二軍總教練曾豪駒直言「有交流賽很幸福」；石垣市今天安排熱情接機儀式歡迎，市長中山義隆希望雙方交流更深厚。

桃猿在Lamigo桃猿時期2016年首度安排春訓到石垣島與日職千葉羅德海洋隊打交流賽，2021、2022年由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷，去年再恢復舉行「亞洲門戶交流賽」。

桃猿17、18日在石垣島對戰羅德，曾豪駒領軍帶領年輕球員抵達石垣島時，受到球迷熱烈歡迎。中山義隆表示，很開心大家造訪石垣市，期待交流賽精彩戰役，也期待台灣和石垣市交流更深厚，希望球迷都可在石垣島度過充實假期、享受比賽。

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曾豪駒感謝石垣市邀請，讓球員球技及視野都可有不同體驗和收穫；他說，每年到石垣島打交流賽心情差不多，感覺很舒服，春訓階段可有機會與外隊競爭很幸福。

交流賽除參與加油團行程球迷，也有很多當地球迷迎接，日本球迷涉谷先生自製看板到場加油，秀出滿滿的投手陳禹勳（已轉隊到味全龍隊）照片加油看板時還直言有點失落，但打算為陳禹勳到台灣看味全龍春訓和比賽。（編輯：李明宗）1130216