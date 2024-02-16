前閃電狼內戰 飛牡蠣PCS春季賽擊敗PSG

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（中央社記者陳容琛台北16日電）台灣英雄聯盟（LOL）職業電子競技戰隊中信飛牡蠣（CFO）今天在PCS春季聯賽以2比0局數擊敗PSG Talon（PSG），贏得這場「前閃電狼內戰」。

PSG是上季太平洋職業聯賽（PCS）春季、夏季聯賽的冠軍，其中夏季聯賽就是擊敗CFO奪冠，而本季PCS春季聯賽2隊仍維持不俗戰績，賽前皆以4勝1敗暫居第2，尤其CFO在休賽季大動作網羅前閃電狼打野好手Karsa（洪浩軒）、輔助好手「蛇蛇」SwordArt（胡碩傑），並聘請韓籍中路好手Gori（金泰佑），讓戰力大升級。

有趣的是，CFO的Karsa、SwordArt與PSG的Maple（黃熠棠）、Betty（盧禹宏）的前閃電狼（FW）隊友之間的對決，更是此役的另一大看點。SwordArt日前更透過官方影片嗆聲，「世界賽是一定會去的，但在這之前我想先教訓一下Maple」。而Maple則回應：「洗洗睡吧。」

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CFO開賽展現絕佳的壓制力，在Karsa繳出最高8次擊殺情況下，搭配Gori的優異發揮，以極大差距搶下第1局。第2局雙方勢均力敵，緊追在後的CFO在第29分鐘的團戰殲滅對手，並順勢搶下巴龍，成為勝負分水嶺，最後順利推平PSG主塔，取得比賽勝利。

與昔日隊友再度對戰，Karsa接受賽後大會採訪時說：「踢Maple跟Betty還挺爽的，過去有蠻多回憶，雖然我們代表不同的隊伍，但還是挺有感觸的。」SwordArt則透露，過去同隊很開心，不過成為對手又有不同感覺，「希望決賽遇到他們，再一起打出精彩比賽，然後由我們贏得最後的勝利」。（編輯：方沛清）1130216