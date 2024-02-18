邱丹交流賽扛4棒2戰敲5安 慶祝手勢是甜蜜暗號

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（中央社記者謝靜雯石垣市18日電）中職樂天桃猿隊與日職羅德隊石垣島交流賽終於止敗，桃猿隊邱丹扮演稱職4棒，今天再見安率隊中止10連敗，2戰敲5安表現亮眼，也透露上壘慶祝手勢是比給太太看的甜蜜暗號。

「亞洲門戶交流賽」樂天桃猿隊昨天首戰以4比9吞敗，今天再度與日職千葉羅德海洋隊交手，桃猿隊前8局打完1比2落後，9局下靠著藍震威安打、林政華觸身球保送，鍾玉成高飛犧牲打送回追平分，邱丹敲出再見安，率隊以3比2搶勝，為繼2017年後石垣島交流賽再度拿下勝利。

桃猿隊二軍總教練曾豪駒曾表示，球團對邱丹的期待是未來能扛起中心棒次，此次2場交流賽都讓邱丹扛4棒，也有好表現，2戰共敲出5支安打。

曾豪駒指出，經過一次次的經驗，過往可能會說邱丹想太多，但現在也開始思考攻擊的優點和想要的方向，慢慢找到自己的型態，過程中遇到好的、不好的，該怎麼學習改進才是重點。

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邱丹表示，9局下的打席沒有特別想什麼，設定對自己有利的位置、大膽出棒，當下還沒有想到說可以中止10連敗，因為比數很接近，所以想要贏的企圖很強烈，希望好的感覺可以延續整個球季，維持到球季末。

邱丹上壘後會有高舉雙手的慶祝姿勢，他笑說，沒有什麼特別的意涵，只是之前打出安打時都會比一下，比給老婆看，老婆也很喜歡這個手勢，算是和老婆間的甜蜜暗號。（編輯：管中維）1130218