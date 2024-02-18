邱丹再見安 桃猿勝羅德中止石垣島交流賽10連敗

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（中央社記者謝靜雯石垣市18日電）中職樂天桃猿隊日籍投手鈴木駿輔鬥志高，今天在石垣島交流賽登板，先發投2局無失分、最快球速148公里，桃猿隊9局下靠著邱丹再見安打，率隊以3比2搶勝、中止石垣島10連敗。

「亞洲門戶交流賽」第2戰今天繼續在日本石垣市營球場舉行，中職樂天桃猿隊與日職千葉羅德海洋隊交手，桃猿隊由「獨盟最強投手」鈴木駿輔先發。

鈴木駿輔首局2人出局後雖被敲出二壘安打，但守備幫忙力守不失分，2局上1人出局後投出保送，但接著連抓2個出局數完成先發任務；今天總計投2局被敲1支安打，投出1次保送、無失分，最快球速約148公里。

25歲的鈴木駿輔2023年賽季在日本獨立聯盟勇奪13勝，被譽為日本獨盟最強投手。桃猿隊二軍首席投手教練川岸強表示，鈴木駿輔過去在獨立聯盟有不錯的成績，加上還很年輕，心中當然也會有想重返日職的想法，今天這場比賽對他來說也很重要。

川岸強也提到，鈴木駿輔很有鬥志，教練的角色要幫忙踩煞車，鈴木駿輔從1月加入球隊後狀態就不錯，但也一直提醒他中職球季3月底、4月才開始，不要一下子衝太快。

今天比賽前2局兩隊都沒有得分，3局上羅德隊靠著植田將太二壘打、保送、山本大斗安打先馳得點，桃猿隊4局下追分，邱丹、馬傑森接連安打，楊家勝選到保送攻占滿壘，再靠著毛英傑滾地球送回追平分。

羅德隊5局上再有攻勢，靠著安打、盜壘、接連四壞保送攻占滿壘，接著高飛犧牲打跑回超前分、取得2比1領先；桃猿隊9局下靠著安打、觸身球保送、暴投、鍾玉成高飛犧牲打先送回追平分，邱丹再見安幫助球隊搶勝。

桃猿隊今天先發投手鈴木駿輔投2局無失分，張梓軒接手投1局失1分、劉家翔投2局失1分，投手林華偉、賴胤豪、葉家淇、舒治浩依序登板，各投1局沒有再掉分數。（編輯：張雅淨）1130218