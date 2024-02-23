國家運科中心與北市大合作 教研設備交流助選手

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（中央社記者黎建忠台北23日電）國家運動科學中心今天和台北市立大學簽署合作協議書，雙方未來將致力透過計畫合作、儀器設備共享等方式，致力幫助台灣的優秀選手。

政府去年起籌劃推展國家運動科學中心設立，今年正式開始運作，而台北市立大學為響應國家運動科學政策和強化運動科學研究的發展與應用，今天正式簽署合作協議，未來包含教研人員交流、科學研究與計畫合作、儀器設備共享，以及未來運科專業人才的培育，以擴大運動科學和體育界的量能與帶動運動科學研究的永續發展。

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台北市立大學校長邱英浩表示，北市大很榮幸作為與國家運動科學中心簽署合作協議的第1所北部大學，不僅能進一步深化雙方的交流與發展、協助國家運科中心支援選手，還能共同促進國家運動科學的發展。

北市大過去已有20年執行運動科學支援競技運動的經驗，也成立了校內的「運動科學研究中心」，在肌力體能訓練、運動生理、心理技能、技術分析、傷害防護、禁藥諮詢、營養攝取等各方面皆有與專業團隊合作的經驗。（編輯：管中維）1130223