桃猿教頭不滿意陳冠宇、陳克羿表現 稱讚攻擊端

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（中央社記者楊啟芳宮崎24日電）中職樂天桃猿隊今天在日本宮崎交流賽以4比11不敵日職軟銀鷹隊，教頭古久保健二對投手陳冠宇、陳克羿的表現不甚滿意，不過對於陳柏豪投球內容以及打者部分表現給予正面肯定。

今天賽事桃猿隊共4名投手輪番上陣，分別是陳冠宇、陳克羿、陳柏豪及張梓軒。

本季春訓爭取重返先發的陳冠宇，今天主投2局失1分，桃猿隊總教練古久保健二賽後表示，在氣溫10度、且投手丘軟硬度不同的情況下，確實是在不太一樣的條件下比賽，不過他認為陳冠宇的表現可以更好，「他還沒有理解自己是怎麼樣的投手。」

至於投3局失8分的陳克羿，古久保健二指出，他今天的狀況跟去年球季中段狀況不好時有點像，沒有好好跟打者對決。

不過古久保健二認為，第3任投手陳柏豪表現不錯，「一開始上去有點亂流，但看第2局的表現，應該一開始就要有這樣的表現，內容滿好的。」

桃猿隊今天攻擊有發揮，全場敲出9支安打，包括林承飛的3分砲。古久保健二表示，打者部分表現不錯，每一個打者都是第1次對戰對方投手，「以白紙狀態下去對決，但他們在準備區時看就可以大概知道對方是怎麼樣的投手。」

守備部分，桃猿隊今天共出現2次失誤，包括一壘手廖健富、二壘手林立，不過古久保健二認為，守備狀況沒有到特別多。（編輯：龍柏安）1130224