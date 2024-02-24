陳冠宇對戰軟銀豪華打線 認用球數過多要改進

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（中央社記者楊啟芳宮崎24日電）中職樂天桃猿隊今天推派左投陳冠宇對戰日職軟銀鷹隊，總計投2局失1分，他賽後認為自己表現還可以，滿意沒有投保送，不過用球數過多、投球時間的部分還要再改進。

陳冠宇今天對上軟銀全一軍陣容，總計用39球投2局，被敲出4支安打，沒有出現保送、沒有奪三振，失掉1分。

賽後陳冠宇接受訪問時指出，自己今天表現還可以，不過用球數有點多，且今年中職有投球時間限制，「這部分教練有提醒要再注意，今天有幾顆時間超過，要確實執行。」陳冠宇也指出，擔任先發投手續航力很重要，「希望接下來的球賽可以用最精省的球數吃最長的局數。」

今天軟銀推出豪華先發打線，9名選手中有7人都打過日本武士隊，陳冠宇說：「很少會有機會遇到這種全陣容，今天表現還算還不錯，中間沒有投到保送，投到的位置也還不錯。」

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另外，陳冠宇在首局讓強棒山川穗高擊出雙殺打化解危機，他指出，「當時跟捕手很有默契地去決定，內角球的下一顆就是我們的勝負球，也剛好他有打到變成雙殺，算是今年很不錯的一個開始。」

陳冠宇的下一任投手陳克羿投3局失了8分，不過陳冠宇指出，「人生很少有機會遇到這種豪華打線，接下來他知道該怎麼去調整，這場比賽對他來說有得到很多不同收穫，比起安慰他，做學長的跟他一起討論會比較直接。」（編輯：李亨山）1130224