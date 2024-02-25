李育朋改開放式投球輔助蓄力 率東體晉木棒聯賽8強

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（中央社記者謝靜雯嘉義25日電）高中木棒聯賽「東體彭于晏」左投李育朋上一階段因傷沒有出賽，今天5局無失分先發好投，率台東體中擊敗麥寮高中晉級8強，李育朋近期改開放式投球輔助蓄力也收到不錯成效。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）台東體中今天第4階段首戰與麥寮高中交手，東體派出高二左投李育朋先發，總計投5局僅被敲出3支安打，投出2次四死球保送、無失分，率隊以3比2搶勝、晉級8強，李育朋為勝投。

東體總教練陳峰岳表示，李育朋今天狀況沒有到最好，先前腳有小扭傷還是會影響到，今天球速發揮沒有這麼好，但還是可以有效壓制。

李育朋從高一就跟著木棒組比賽、經驗豐富，是球隊積極培養的投手戰力，陳峰岳稱讚，明顯感受到李育朋更成熟，就算調整狀況沒有到最好，還是可以善用優勢抓出局數。

李育朋透露，是在農曆年間訓練時腳踝扭到，當下有點擔心「想說這種事怎麼會發生在我身上」，也有反省可能是專注度不夠，後續趕快加強身體素質，第3階段沒有登板，第4階段首戰回歸，雖然還是會有點影響，但已經可以正常出賽。

李育朋首次對麥寮先發，他提到，麥寮的打者每一棒都不能輕忽，具有腳程優勢又有長打實力，很開心可以幫助球隊拿下勝利。

李育朋近期也有微調投球機制，嘗試開放式投球，他表示是自己摸索，多方嘗試找到好的感覺，也會上網看類似投球方式的投手身體旋轉的動作，這樣的投球方式可以輔助蓄力。

李育朋登板場邊球探聚集，他表示，有發現球探關注，但不多想，還有一年時間要更強化，包括出手點的固定、下盤的穩定性都是還可以更好的部分。（編輯：張雅淨）1130225