王宇翔木棒聯賽飆149公里平生涯 想拚青棒國手

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（中央社記者謝靜雯嘉義25日電）高中木棒聯賽台東體中投手王宇翔今天後援登板，也是球探關注焦點，投1局遇危機穩守，飆出平生涯最速149公里。王宇翔場上變活潑，盼帶隊友寫紀錄，希望拚首次青棒國手資歷。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段16強賽台東體中今天與麥寮高中交手，前6局打完台東體中3比0領先，7局上換上投手王宇翔後援登板有狀況，接連被敲2支二壘打失分，加上隊友守備失誤，但及時回穩，沒有多掉分數。

王宇翔總計投1局被敲2支安打，沒有投出四壞保送，投出2次三振，失掉2分（1分責失分），最快球速149公里，平個人生涯最速。台東體中終場以3比2獲勝，晉級8強。

台東體中總教練陳峰岳表示，最後1局落後的麥寮策略一定是全力揮擊，也鎖定王宇翔的直球攻擊，加上外野有點順風，才會被接連打出2支長打。

陳峰岳表示，王宇翔高中3年心理素質提升很多，就算場上有狀況、直球被鎖定，變化球準度也可以有很好的發揮，不像以往只有單一球種很容易被狙擊。

王宇翔有球速優勢，但今天登板狀況多，他也察覺對方在抓直球，所以與捕手溝通變化球多配一點，雖然製造危機，但不會覺得緊張，直言：「守住危機的感覺很刺激。」

王宇翔自評高中心理素質變好，球場上也變得更活潑，前兩年自己給的壓力太多，高中最後1年更放得開，要帶著大家一起拚，希望可以突破隊史最佳成績（季軍）紀錄。

王宇翔沒有超齡，現階段目標希望拚生涯首度青棒國手資歷，要投出價值，至於畢業後規劃，先以到大學磨練為主，因為強的人很多，但如果高中最後1年投出成績，也會考慮投入選秀。（編輯：管中維）1130225