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李致霖多變抬腿角度成特色 木棒聯賽後援7局奪勝

2024/2/25 19:17（2/25 19:26 更新）
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112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段普門中學25日與三民高中交手，普門投手李致霖（圖）2局下接手後援、展現壓制力，投7局無失分，率隊以5比2搶勝。中央社記者謝靜雯攝 113年2月25日
112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段普門中學25日與三民高中交手，普門投手李致霖（圖）2局下接手後援、展現壓制力，投7局無失分，率隊以5比2搶勝。中央社記者謝靜雯攝 113年2月25日
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（中央社記者謝靜雯嘉義25日電）高中木棒聯賽普門中學投手李致霖多變抬腿角度成為特色，今天對三民高中後援7局無失分、率隊以5比2獲勝晉級8強。總教練洪榮宏看見他的成長，透過挫折了解不足後，設法變更強。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段普門中學與三民高中交手，普門先發投手陳勇志首局就有狀況、失掉2分，李致霖2局下接手後援、展現壓制力，總計用76球投7局，沒被敲出安打，投出5次三振、1次保送，無失分，拿下勝投。

普門總教練洪榮宏表示，李致霖高中3年來最大的進步是心理素質變好，兩度入選U18世界盃棒球賽培訓隊，但最後都沒有留在名單中，一開始可能陷入迷思，認為是不是球速不夠快，但現在知道與國內其他好手的差距在哪，回到母隊加強不足，讓自己更進步。

李致霖多變的抬腿角度也成為特色，一下高抬腿、一下子抬腿角度不大。洪榮宏表示，這是在教練團建議下特別做的調整，會搭配球種和快慢不同，成為李致霖的特色。

李致霖今天球速雖然不是特別快，但直球滿會跑，他說，今天直球會跑卡特的感覺，但還是不滿意投球表現，「很多壞球走在前面，變化球也不精準」。

兩度入選U18培訓隊都沒有留在最後的名單中，李致霖表示，在培訓隊內賽時發現，通常都是壞球走在前面、好球才被打，回到母隊之後知道該加強的不是球速而是控球。

李致霖自評高中進步最多的是「穩定性」，不會像之前容易大好大壞，至於高中畢業後走向，目前還在思考中，也會看木棒聯賽表現做最後決定。（編輯：管中維）1130225

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