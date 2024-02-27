葉弘仁手指縫4針回歸 木棒聯賽4強跑出關鍵內野安

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（中央社記者謝靜雯嘉義27日電）高中木棒聯賽4強穀保家商今天與鶯歌工商交手，穀保葉弘仁先前因觸身球保送手指縫4針，回歸後狀況不好也適時建功，內野安打改判成關鍵；葉弘仁游擊守備評價高，偶像是陳江和。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強穀保家商今天與鶯歌工商交手，穀保高二野手葉弘仁先發打9棒、守游擊。

穀保2局下靠著保送、失誤、犧牲觸擊，2人出局後攻占二、三壘，葉弘仁敲出內野滾地球，一開始被判定出局，重播輔助判決後改判內野安打、帶有2分打點，幫助球隊取得2比0領先，穀保總教練鄭志強點出是關鍵。

葉弘仁今天單場1安2打點，6局還獲得觸身球保送、也替球隊再跑回1分。穀保終場以7比0、6局搶勝，連2屆晉級冠軍戰。

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葉弘仁透露，先前比賽遭觸身球保送打到右手手指，縫了4針，休息約2週完全沒訓練，打擊近況沒有調整好，沒有模擬實戰的感覺，有點怕會跟不上球，今天壘上有人時打擊只想著要打到球，跟著投手的直球打，一開始撲壘就覺得是安全上壘。

葉弘仁雖然才高二，但游擊守備無論範圍、傳球、判斷都不錯，在現階段高中游擊手來說評價在前段班；葉弘仁也對守備有信心，他透露以前欣賞的對象是陳江和，現在喜歡中職中信兄弟游擊手江坤宇。（編輯：張雅淨）1130227