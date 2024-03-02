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大城卓三曾打亞錦誇台灣是勁敵 交流賽目標2連勝

2024/3/2 17:05
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）日職讀賣巨人隊來台交流賽，巨人隊捕手大城卓三今天先發蹲捕、打6棒，大城卓三2017年曾來台打亞錦賽，直言台灣隊是勁敵，此次交流賽目標2連勝、打出巨人隊該有的樣子。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」首戰由讀賣巨人與中職中信兄弟隊交手，巨人隊捕手大城卓三曾在2017年代表日本隊來台灣打亞洲棒球錦標賽，他表示最大的差別時當時是在新莊棒球場比賽，此次是在台北大巨蛋，可以在這麼漂亮的球場比賽很開心。

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談起對於台灣球員的印象，大城卓三表示，2017年來台比賽是自己還是業餘球員，當時就覺得台灣隊是很強勁的對手，這次雖然是交流賽性質，但巨人隊是玩真的、要拿出最好表現，帶2場勝利回日本、打出巨人軍該有的樣子。

大城卓三去年球季打出好成績，整季134場出賽敲出119支安打，包括16支全壘打，打擊率2成81；他表示去年阿部慎之助是打擊教練，可以就近指導，今年阿部慎之助接任總教練，不可能只指導打者，今年個人目標就是協助總教練，盡可能的幫助球隊。（編輯：李亨山）1130302

#亞洲棒球錦標賽
#亞錦賽
#讀賣巨人隊
#台北大巨蛋
#阿部慎之助
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