T1特攻主場險勝戰神 傷兵仍是一大隱憂

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（中央社記者陳容琛台北2日電）台灣職籃T1聯盟新北中信特攻今天以87比83擊敗台北台新戰神，不過因傷缺陣的林韋翰、曾文鼎目前歸期仍未定，成為衛冕軍的一大隱憂。

特攻上次出賽已經是1月21日，如今相隔1個半月後，在主場迎戰台北戰神，沒想到整體狀態不是很好，包含手感、準備狀況都很生疏，所幸新洋將柯丹（Cody Demps）在T1聯盟首秀繳出21分、6籃板、5助攻、5抄截，率隊以4分之差驚險捍衛主場。

特攻總教練李逸驊點出，球員在上半場都攻守兩端都蠻離譜的，「還好下半場防守強度增加，迫使對手發生很多失誤，但進攻還是不太理想，希望明天對戰台啤永豐雲豹能及時回神。」

針對新洋將柯丹的表現，李逸驊透露，他其實已經跟著球隊訓練很久了，並設定每場「20分、10籃板」目標，「在（林）韋翰還沒歸隊前，他將擔任我們的主力控球的指揮角色。」柯丹則自認，需要再降低失誤次數，「我必須扛起領導的責任，並發揮自身優勢。」

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主力林韋翰、曾文鼎持續因傷缺陣，李逸驊表示，林韋翰在過完年後復原進度停滯，可能還需要一段時間，而曾文鼎則是以高濃度血小板血漿（PRP）注射治療，不過狀態還沒回來，「希望他們在季後賽之前都能健康回到場上。」

另一地，靠著洋將金恩（Nick King）狂轟34分、5籃板、5助攻，加上谷毛唯嘉挹注13分，台南台鋼獵鷹以98比95力退高雄全家海神，終於結束近期的8連敗低潮。（編輯：陳政偉）1130302