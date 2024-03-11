LLB台灣選拔賽3月下旬開打 將轉播世界賽喚起回憶

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）LLB國內選拔賽、謝國城盃全國少棒、青少棒賽將於3月下旬陸續在台東開打；主辦單位特別爭取到今年世界賽轉播，要重新喚起台灣球迷半夜一起看威廉波特比賽的熱血回憶。

由台灣世界少棒聯盟（TLLB）、台東縣政府共同主辦的中華電信謝國城盃全國少棒、青少棒錦標賽連3年在台東舉行，少棒賽3月下旬率先登場，比賽時間為23日至31日，共13縣市球隊參賽，青少棒賽為4月13日至21日舉行，共有20支縣市球隊參賽，冠軍取得LLB亞太區少棒、次青少棒參賽資格，爭取代表亞太區前往美國挑戰世界冠軍榮耀。

今年LLB亞太區比賽預計6月底在韓國舉行，LLB少棒世界賽在美國賓州威廉波特舉行，LLB次青少棒賽則在美國密西根州舉行；桃園龜山國小去年在世界賽拿下季軍，桃園新明國中則在世界賽奪冠，今年力拚再創佳績。

財團法人謝國城棒球文教基金會董事長謝南強今天也有出席記者會，回憶爸爸謝國城1969年帶著金龍少棒隊到美國比賽拿下威廉波特少棒賽冠軍的盛況，「現在除了選手外，我應該是唯一在場的見證人」，盼球員不要忘記棒球的精神之一就是在場上全力以赴。

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過去全台熬夜看威廉波特比賽是許多台灣棒球迷難忘的回憶，台灣世界少棒聯盟宣布，從承接會務開始，就一直向美國洽談世界賽的轉播，經過多方溝通和協調，台灣球迷今年可以透過轉播看到世界賽、為台灣球員加油，預計會轉播約11場比賽。

中華電信自民國111年起冠名贊助謝國城盃少棒賽，今年特別加碼冠名贊助青少棒賽事，以實際行動支持台灣棒球發展，除了冠名贊助賽事外，也提供球隊Hami Video運動館14天免費帳號，讓不能到場的家長，也可以收看精采的比賽。（編輯：李亨山）1130311